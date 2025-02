Pacientes com doenças raras e grupos de defesa apelam ao PM Modi para obter fundos sustentáveis ​​para tratamento

Uma visão do Instituto Infantil Indira Gandhi em Benagluru, onde são oferecidas instalações para doenças raras. | Crédito da foto: The Hindu

Várias famílias de crianças que sofrem de doenças raras e grupos de defesa de pacientes (PAG) apelaram ao primeiro -ministro Narendra Modi e ao Ministro da Saúde da União, JP Nadda, para eliminar o limite de fornecer um único apoio ao tratamento de até ₹ 50 lakh para pacientes.

De acordo com a Política Nacional de Doenças Raras (NPRD), 2021, pacientes diagnosticados com distúrbios crônicos ricos em ricos, como distúrbios de armazenamento lisossômicos (LSD), recebem fundos de até ₹ 50 lakh para tratamento.

Doenças raras, particularmente distúrbios genéticos crônicos, impõem desafios potencialmente mortais, que geralmente afetam as crianças desproporcionalmente. Para os alarmantes, 30% das crianças diagnosticadas com doenças raras não sobrevivem além do quinto aniversário, se a condição não for diagnosticada e tratada.

Aproximadamente 38 pacientes de três centros de excelência (COES), incluindo 20 Karnataka, estão fugindo de um pilar para outro depois de esgotar seu apoio financeiro exclusivo de ₹ 50 lakh.

Prasanna Shirol, co -fundadora da Organização de Doenças Raras da Índia (Ordi), disse que muitas famílias enfrentam cargas financeiras catastróficas, sem fundos alternativos ou apoio para continuar com o tratamento da economia de vida.

A mãe de um paciente de nove anos de Karnatak ₹ 50 lakh de fundo esgotado. “Por causa disso, o crescimento do meu filho diminuiu drasticamente, já que ele não tem controle sobre suas atividades diárias. Às vezes ele come em excesso, às vezes não come ”, disse ele.

O paciente com doença de Gaucher de quatro anos de Karnataka também teve uma preocupação semelhante. O tratamento de sua filha também parou abruptamente depois que o fundo foi esgotado.

Lacunas na implementação

Destacando as lacunas na implementação do NPRD, 2021, que deixaram muitos pacientes sem apoio adequado, famílias e pacientes escreveram cartas abertas ao primeiro -ministro e ao Ministro da Saúde Sindical.

“Esses desafios incluem a interrupção do tratamento após o apoio exclusivo do financiamento de até ₹ 50 lakh, o acesso restrito a terapias que salvam vidas como terapias de reposição de enzimas para condições notificadas como pompe, parlamentares e fabry e atraso na implantação da implantação da implantação do programa nacional enzimático de ₹ 974 milhões de rúpias para o tratamento de doenças raras ”, disse a carta.

O Tribunal Superior de Délhi, em sua ordem de 4 de outubro de 2024, ordenou que o Ministério da Saúde e o Bem -Estar da Família da União divulgasse fundos imediatamente para o tratamento de pacientes com doenças raras que esgotaram o limite de ₹ 50 lakh. Além disso, o Tribunal ordenou o estabelecimento do Fundo Nacional para doenças Raras (NFRD) com uma alocação de rúpias de ₹ 974 milhões para o ano fiscal de 2024-2025 e 2025-2026. No entanto, o ministério não tomou medidas, deixando famílias com total desespero, disse Shirol.

PAGs e famílias de pacientes recomendaram que o governo estabelecesse uma estrutura de financiamento transparente e sustentável. Isso é para garantir um tratamento ininterrupto para todos os pacientes elegíveis, principalmente para essas condições, que demonstraram resultados clínicos claros e foram administrados aos pacientes na Índia há muito tempo.

Suas outras recomendações incluem a resolução de atrasos na aquisição e desembolso de fundos nos COES, a inclusão da deficiência da esfingomielinase ácida (ASMD) como uma condição notificada de acordo com o NPRD 2021 para garantir que os pacientes elegíveis tenham acesso à terapia da vida poupança.