Entrevistas com a Rússia sobre o acordo no final da guerra na Ucrânia “foi muito bem”. Donald Trump disse isso em Mar-A-Lago. “Estou mais confiante do que antes”, acrescentou o presidente. “Se os países europeus desejam enviar soldados para a Ucrânia” por acordo “para os Estados Unidos está bem”. Donald Trump em Mar-A-Lago disse isso.

Donald Trump também afirmou que não pretendia coletar tropas americanas da Europa por acordo na Ucrânia. “Ninguém me perguntou e eu não quero fazer isso.” O presidente dos EUA disse então que os protestos ficaram “decepcionados” por Volodymyr Zlensky, que ele foi expulso de entrevistas com a Rússia. “Ucrânia nunca teria que começar a guerra”, ele apontou

Apontar em entrevistas com Riad

(Claudio Salavalavaggio)

É um novo pacto, um tipo de redefinição que foi determinada Nas entrevistas dos EUA dos EUA em Riadprimeiro desde o início da invasãoUcrânia Depois de anos de geada. Basta ler as condições acordadas – de acordo com o Ministério das Relações Exteriores dos EUA – ambas as delegações, ambas satisfeitas com o resultado: “Nomeie as equipes relevantes em alto nível para começar a trabalhar no caminho para encerrar o conflito na Ucrânia o mais rápido possível. que é resistente, sustentável e aceitável de todos os lados, mas também para “normalizar” as relações diplomáticas e “estabelecer as fundações para a cooperação futura entre as questões dos dois países sobre o interesse geopolítico mútuo da AO de oportunidades históricas econômicas e de investimento” após a guerra.

Assim, “paz” na Ucrânia, mas também negócios entre Washington e Moscou e entender o equilíbrio de poder no mundo. Summit criticou Volodymyr Zelensky, que reclamou da exclusão de Kiev e pediu “entrevistas da Equi” com a UE, o Reino Unido e a Turquia durante uma reunião em Ancara com Recep Toyyip Erdogan – Um candidato às futuras negociações sobre a paz – antes de adiar uma visita ao RIADA para evitar suspeitos. Enquanto isso, Emmanuel Macron – de acordo com a Reuters – planejava organizar uma segunda reunião amanhã para discutir a segurança européia e européia, provavelmente em videocony e expandir o convite para países europeus que não estavam presentes na segunda -feira e no Canadá, nascido.

“Todas as partes precisam fazer concessões”, disse o ministro das Relações Exteriores Marco Rubio, depois de chamar “Polygodiato”, quatro horas e meia de rostos em um dos edifícios da família real saudita, Diriyah, Albasatin em geral. À direita dos mediadores árabes – ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal Bin Farhan em Saudo e conselheiro de Segurança Nacional da Arábia Saudita Mosaad Bin Mohampo Al -Aiban – Rubio, conselheiro de segurança nacional Mike Waltz e embaixador no Oriente Médio Steve Witkoff. Na esquerda, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o conselheiro diplomático Iuri Ushakov.

Nenhum aperto de mão inicial, pelo menos na frente de fotógrafos e cinegrafistas. A presença, mas para outras reuniões na margem, também Kirill Dmitriev, o oligarca do conselheiro informal do Kremlin com exceção, pelo menos por enquanto, o Green e o antigo continente, embora Rubio tenha garantido que “a Europa também precisará Sente -se na mesa de negociações “, embora apenas porque” em Moscou impôs sanções “.

Logo após a reunião, o chefe da Diplomacia Americana teve uma conferência telefônica para a primeira comparação com os ministros das Relações Exteriores Quint: Antonio Tajani e colegas da França, Alemanha e Grã -Bretanha mais Kaja Kallas.

O Kremlin, por sua vez, repetiu que Vladimir Putin está pronto para negociar com o esverdeado “se necessário”, mas renovando o problema de sua legitimidade, dado que após o 2024 ele permaneceu encarregado da lei marcial. Tanto que um dos pontos fixos de vários supostos planos de paz até agora escapou de uma nova eleição na Ucrânia.

Enquanto isso, Moscou parece ditar condições. Antes da reunião em Riad Kremlin, ele explicou que a “solução de longo prazo” do conflito é “impossível sem explorar completamente os problemas de segurança no” continente europeu. Em particular, o legado é estender a OTAN ao leste e o compromisso recebido em 2008 de trazer ucraniano e Geórgia, mesmo sem determinar a data. No dia anterior ao LAVL excluiu qualquer tarefa territorial, enquanto hoje insistia que Moscou foi “implantado” as forças da Ucrânia nascidas em operações de paz inaceitáveis. Após a cúpula, o chefe da diplomacia russa disse que os americanos começaram a “entender melhor” a posição de Moscou e que os russos e os americanos “ouviram” um ao outro, mas também “compreendidos”.

Em vez disso, a estigla em Zelena, que deve ser “justificada e receber uma varinha nas mãos”. A única retirada do Kremlin é a possibilidade de Kiev entrar na UE: “Esta é as regras de qualquer país. Estamos falando de processos de integração econômica. Aqui, é claro, ninguém pode ditar mais nada e faremos isso ”, disse Dmitri Peskov, porta -voz.

Enquanto isso, os Riads americanos e russos concordaram em “criar um mecanismo de consultoria que lidaria com elementos irritantes para nossas relações bilaterais com o objetivo de tomar as medidas necessárias para normalizar nossas missões diplomáticas apropriadas”. Entre o primeiro fruto da libertação dos prisioneiros americanos: o último, ontem, 28 -ano -um Byers Wayne, preso por uma pequena quantidade de maconha.

