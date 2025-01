Padilla diz que é ‘um não’ à Lei Laken Riley ‘como está escrita atualmente’

O senador Alex Padilla (D-Califórnia) disse no domingo que é “um não” à Lei Laken Riley “como está redigida atualmente”.

“Como está escrito atualmente, sou não, porque abre a porta para que as pessoas sejam acusadas sem condenação, detidas e deportadas, isso inclui menores, isso inclui Dreamers, que estão roubando um pacote de chicletes”, disse Padilla à NBC. Kristen Welker do News fala sobre “Meet the Press”.

No início desta semana, o Senado eliminou um obstáculo processual no caminho para a aprovação da Lei Laken Riley, que visa reprimir os crimes cometidos por imigrantes. Trinta e três democratas do Senado votaram com os republicanos na votação de 84-9 na quinta-feira.

A Lei Laken Riley, em homenagem a um estudante universitário que foi morto em Fevereiro passado por um migrante venezuelano que tinha sido preso por roubo antes do ataque, exigiria a detenção federal de imigrantes sem estatuto legal acusados ​​de roubo, furto e outros crimes semelhantes.

“O projeto de lei tal como está redigido atualmente, em primeiro lugar, não é uma política de imigração”, disse Padilla durante sua aparição no “Meet the Press”. “Em segundo lugar, já está previsto em lei que quem comete crimes violentos pode e deve ser preso.”

Enquanto estava no plenário antes da votação de quinta-feira, o líder da maioria no Senado, John Barrasso (R-Wyo.), Disse: “(a) Lei Laken Riley apresenta ao Senado uma escolha simples: você está disposto a permitir que imigrantes ilegais criminosos circulem livremente em nosso país? país? “

“Ou você quer salvar vidas americanas?” Barrasso acrescentou: “Proteger os americanos dos perigos de uma fronteira rompida faz sentido para a maioria dos nossos cidadãos”.

