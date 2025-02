Padrão Maharashtra responsável pela derrota nas pesquisas de Délhi, diz Sanjay Raut

Enquanto o líder de Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thakeray) e o deputado de Rajya Sabha, Sanjay Raut, no sábado, disseram que a derrota do Congresso do Congresso e do Partido Aam Aadmi (AAP) se devia ao “Maharashtra Pattern”, a aliança de Délhi (AAP) foi devida ao Estado queria a mudança, a mudança e o desenvolvimento apoiado.

“Este é o padrão Maharashtra da fraude da lista de eleitores, o mesmo foi aplicado nas eleições da Assembléia de Délhi. Nos primeiros cinco anos, o ex -primeiro -ministro principal, Arvind Kejriwal, não teve permissão para trabalhar, o governador tinha todo o poder e todos os líderes de destaque foram acusados ​​e presos “, disse Raut, e acrescentou que o BJP está terminando A liderança dos partidos regionais, que estão de pé.

Raut também criticou a Comissão Eleitoral da Índia (ECI) por negligenciar dúvidas. “A ECI está sentada com os olhos fechados; 39 lakh de votos aumentados em Maharashtra em cinco meses mudarão para Bihar e Delhi.

“Nos últimos 10 anos, o primeiro -ministro Narendra Modi não pôde vencer em Delhi, seria seu último desejo de vencer Delhi e, portanto, eles estão tentando fazer todo o possível, disse Rraut.

Ele também enfatizou que apenas se o Congresso e a AAP tivessem lutado contra as eleições como aliados, os resultados teriam sido diferentes e, na primeira hora dos resultados, teria sido uma vitória clara.

O líder do NCP-SP, Rohit Pawar, chamou os resultados da assembléia de Délhi de “chocante”. “Mesmo se AAP, especialmente Manish, Sisody precisa enfrentar a derrota, que fez um extenso trabalho em educação e saúde, o que ninguém poderia fazer no país, então o desenvolvimento passará um segundo assento na política das eleições. Os políticos interromperão o trabalho de desenvolvimento e farão a política de ódio. Dados os resultados, seja o trabalho de desenvolvimento ou não a pergunta ”, ele publicou no X.

Além disso, Pawar mencionou que espera que o CM e o governador possam trabalhar de mãos dadas em vez de criar obstáculos ao CM.

Enquanto isso, o vice -ministro principal, Eknath Shinde, reiterou que a vitória do BJP em Delhi reflete que as pessoas não estão interessadas em narrativas e desejam o desenvolvimento e disse: “AAP perdeu a confiança das pessoas, Arvind Kejriwal esqueceu o trabalho duro do ativista social Anna Hazare, que apoiou -o a se tornar um centímetro. O orçamento anunciado recentemente também influenciou a decisão do voto do povo de Delhi.

O primeiro -ministro Devendra Fadnavis parabenizou os trabalhadores do BJP por essa vitória histórica nas eleições da Assembléia de Délhi. “Sob a liderança de Hon, o primeiro -ministro Narendra Modi Ji BJP Índia está alcançando novos patamares. Esse mandato do povo de Délhi é contra a corrupção desenfreada, a má governança e a AAP e seus líderes ”, ele publicou em X, acrescentando esforços difíceis de nosso Karyakarta para o poço do povo de Délhi está por trás desse grande sucesso.