Padre Giulia Regeni nove anos após sua morte: “Sentimos que a verdade está se aproximando”

“Finalmente, iniciamos um processo com quatro agentes de segurança nacional egípcia. Podemos ver a verdade e sentir isso mais pertoNo sentido de que tudo o que conhecemos nos últimos anos viu e lido é gradualmente confirmado. Ele confirma que estamos no caminho certo, que estamos fazendo passos pequenos e importantes, confirmando -os e testemunhas “, disse o padre Giulia Regeni, Claudio, esta noite em Fiumicello (Udine) 9 anos depois.

“No passado, tivemos alguns problemas com as instituições”, lembrou. “Vivemos em um país democrático, mas temos que lutar para manter nossos direitos no futuro. Vemos que a degradação pode acontecer facilmente, como testemunhamos em outros países hoje”.

21 de janeiro forneceu a mãe Paola Deffendi, que “testemunhou” no tribunal “, senti fortemente a importância da justiça”, “senti que tinha que defender pessoas que, se eu não a entendessem, arriscaram suas vidas no Egito” Dias depois, quando conheci escolas, “experimentei justiça”.

Durante a noite, foi mencionado o projeto do documentário sobre Giulius, editado por Emanuel Cava, Simone Manetti e Mario Mazzarotto, do filme Moviento. “Eles são profissionais graves – explicaram Deffendi – só que são justificados para fazer um documentário sobre Giulia. Há liberdade, caso contrário, estaríamos no Egito”, mas “prestamos atenção às imitações”. Além disso, “já estamos juntando pedaços de papel para escrever um livro sobre o processo quando termina. Quem tem intenção, descanse”.

Deffendi então se lembrou de uma reunião com o embaixador egípcio na Itália, que ocorreu no avião: “Eu disse a ele que não respondeu 33 e -mails verificados de nosso advogado”. E então, “no que diz respeito a diferentes assuntos e hipocrisia, eu também perguntei a ele: ‘Mas talvez você tenha ido a Porto em Trieste? Chocou comigo:’ Sim, eu fui ‘. E eu respondi:’ O que você?, Giulio faz coisas. ”

Reprodução reservada © Copyright ANSA