Padres abordam painel policial, Igreja diz que criar problemas de lei e ordem é punível

Enquanto um grupo de 21 padres apresentou queixas à Autoridade de Reclamações Policiais no sábado (18 de janeiro de 2025) sobre o tratamento rude que receberam pela polícia em 11 de janeiro, a Comissão de Mídia Siro-Malabar disse que criar um problema de lei e ordem é punível.

Os padres, opondo-se a uma decisão sinodal sobre a Missa unificada, alegaram que a polícia os tratou duramente e pediu-lhes que deixassem a Casa do Arcebispo nas primeiras casas do dia 11 de Janeiro. Eles foram tratados rudemente pela polícia liderada por dois policiais e abusados ​​verbalmente, diz a denúncia dos padres.

Ao mesmo tempo, a Comissão de Comunicação Social Siro-Malabar afirmou que um grupo de padres, percebendo que as suas exigências não eram legalmente sustentáveis, envolveram-se numa conspiração para alcançar os seus objectivos por qualquer meio, o que levou ao “drama” de uma “apreensão .” da Casa do Arcebispo. Os padres violaram a lei e a ordem e desafiaram a polícia e a polícia evacuou meticulosamente o clero da casa do arcebispo como parte das suas funções.

A comissão de imprensa da Igreja afirmou que alguns padres, que nem sequer sofreram ferimentos leves, desfilaram no pátio da basílica sem exame médico, tentando inflamar as emoções das pessoas comuns e pressionar a polícia e a administração distrital para que obedecessem. com suas demandas.

A comissão médica também considerou uma estratégia astuta o facto de as freiras, que tinham feito voto de obediência, se terem juntado ao clero em actividades ilegais, mas falharam miseravelmente. Estes incidentes apenas diminuíram o respeito público pelas freiras e pelo clero, de acordo com o comunicado.

“É profundamente triste e vergonhoso para a Igreja que alguns sacerdotes recentemente ordenados tenham participado no arrombamento das portas do Centro Arqueparquial”, afirmou a comissão de imprensa.

Os 21 padres, que alegaram que alguns dos seus colegas ficaram gravemente feridos na acção policial, apresentaram as suas queixas à Comissão dos Direitos Humanos do Estado, descrevendo as suas queixas.

Entre os padres que apresentaram queixas ao painel policial estavam os PPs. Sebastian Thalian, Paul Chittilappally, Jerry Njaliath e Rajan Punnakkal.