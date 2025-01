Pai do refém israelense-americano diz que tem “imensa gratidão” à equipe de Trump após acordo de cessar-fogo

Pai do refém israelense-americano diz que tem “imensa gratidão” à equipe de...

O pai de um refém israelense-americano disse no domingo que sente “imensa gratidão” pela equipa do presidente eleito Trump após a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas.

“Amanhã você estará presente na inauguração. Qual é a sua mensagem para a nova equipe de Trump sobre a importância de fazer isso?” Jonathan Karl, da ABC News, perguntou a Jonathan Dekel-Chen sobre “This Week”.

“Bem, em primeiro lugar, é uma imensa gratidão”, respondeu Dekel-Chen, o pai do refém Sagui Dekel-Chen.

Jonathan Dekel-Chen também disse que a “equipe do presidente Biden fez um trabalho absolutamente extraordinário ao concluir a superestrutura deste acordo”.

“No entanto, foi necessário um tweet e declarações subsequentes do presidente eleito Trump para que isso atingisse o alvo. E o que pedimos ao Presidente Trump e à sua equipa é que mantenham o controle sobre isto porque é o Médio Oriente”, acrescentou. “É um lugar volátil.”

No domingo, os combates em Gaza cessaram quando um novo acordo de cessar-fogo entrou em vigor. A cessação dos combates no território faz parte da primeira fase da trégua, que inclui a libertação de 33 reféns do Hamas que o grupo mantém há mais de um ano.

“Fomos informados de que Sagui está na lista dos 33”, disse Karl.

“Sim. Está na lista dos 33, sim”, respondeu Dekel-Chen.

O vice-conselheiro sênior de segurança nacional da Casa Branca, Jon Finer, também disse no domingo que a equipe de Trump forneceu “apoio significativo” no recente acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

“Recebemos apoio significativo da equipe Trump. Temos sido muito transparentes sobre isso. Nós os mantivemos completamente atualizados”, disse Finer a Karl em “This Week”.

The Hill entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

