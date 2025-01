Paige Exorbo revela que está ‘congelando seus ovos’ depois que Craig Conover se separou

Paige Exorbo Ele compartilhou uma atualização pessoal com seus fãs depois dela dividir de Craig Conover. A estrela de Summer House recentemente revelada em seu podcast de um esquadrão sorridente que está congelando seus ovos. Extenso também acrescentou que está considerando essa decisão há algum tempo. As troças se abriram sobre o momento e as razões por trás dessa eleição.

Foi o que Paige Exterobo disse.

Paige Exorbo fala sobre ‘congelados seus ovos’ depois de Craig Conover separado

Paige Exorbo abriu sobre sua decisão de congelar seus ovos, um movimento que ele está fazendo após sua recente separação com Craig Conover. A estrela da casa de verão foi revelada nela Podcast RISUEño ​​Squadc Que o processo de congelamento dos ovos começará, com seu primeiro programa programado no final de janeiro. Embora a decisão seja significativa, Exorbo explicou que é algo que ele havia considerado e sabia que seria parte de seus planos futuros.

Aos 32 anos, Exorbo se sente pronto para agir, especialmente porque eu já estava pensando nisso há mais de um ano. Ele mencionou que um objetivo pessoal havia sido estabelecido para congelar seus ovos em 2025 e escolher janeiro como o melhor momento para começar. Purkey disse: “A única coisa é que tenho que escolher duas semanas em que estarei em casa porque tenho que fazer as filmagens ao mesmo tempo todas as noites e acho que elas precisam estar na geladeira”. Ela espera iniciar o procedimento de recuperação de ovos em março, depois de concluir seu esquadrão sorridente.

Originalmente, Exorbo queria congelar seus ovos para manter suas opções abertas. No entanto, após sua separação, a decisão adquiriu um novo significado. Ela disse: “Eu preciso de segurança, eu acho, mas isso está me fazendo relaxar um pouco, embora saiba que estou fazendo isso”. Paige Disorbo e Craig Conover se separaram em dezembro de 2024.