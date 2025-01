Painel de especialistas que exploram soluções para controlar a erosão marinha em Thirucondur, diz Sekarbabu

O ministro hindu de doações religiosas e de caridade, PK Sekarbabu, disse na segunda -feira que o comitê de especialistas que tenta encontrar um remédio para o problema da erosão marinha em Thiruchendur visa encontrar uma solução de longo prazo e também uma que não carrega o problema Para outro lugar. Nos últimos dois dias, os especialistas trocaram idéias e discutiram várias propostas apresentadas por equipes do NCCR, NIOT, IIT-MADRAS, Departamento de Pescas e Nabard, que visitaram o local e estudaram.

Sa Sannasiraj, professor do Departamento de Engenharia Oceânica do IIT-M, disse que as areias foram arrastadas pelo impacto de uma forte tempestade na Baía de Bengala. A questão é a mesma em Kulasekarapattinam e até Thothukudi. As areias que foram arrastadas pela ação das ondas retornarão lentamente ao longo das próximas semanas.

“Todos os anos, a areia pega a areia, mas também haverá acumulação. No entanto, não podemos ficar em silêncio esperando que seja reabastecido. Estamos trabalhando em uma solução de longo prazo ”, acrescentou. Ele também disse que há dois anos um relatório detalhado foi concluído e que seria implementado pelo governo após uma análise e verificação cruzada.

Sekarbabu disse que o ministro principal, MK Stalin, havia sido informado sobre o problema da erosão marítima e que ele havia exortado ele e o ministro da pesca e um membro do Parlamento de Kanimozhi a tomar medidas para garantir a segurança das aldeias e os templos. . O relatório do comitê de especialistas será submetido ao ministro principal, que fará uma última ligação, acrescentou.