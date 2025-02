Painel de votação de Mizoram para decidir sobre a violação do Código Eleitoral de CM Lalduhoma em 10 de fevereiro

A Comissão Eleitoral do Estado de Mizoram, que havia proferido um aviso da causa da apresentação ao ministro principal Lalduhoma por supostamente violar o Código de Modelo de Comportamento antes das pesquisas do Conselho da Villa em 12 de fevereiro, é provável que decida No assunto na segunda -feira, disse um alto funcionário.

O comissário estadual H. Lalthlangliana disse: “O ministro principal apresentou uma explicação na sexta -feira”. A denúncia foi apresentada pela Frente Nacional Mizo da oposição (MNF).

Ele disse: “Um relatório detalhado sobre a suposta violação do Código de Votação foi apresentada pelo oficial eleitoral do distrito de Kolasib, pois ocorreu no distrito de fronteira”.

Em sua queixa apresentada em 6 de fevereiro, o Secretário Geral do MNF, J Rosangpuia, afirmou que Lalduhoma violava o Código de Votação ao anunciar as novas políticas do governo enquanto se encontrava com os líderes do movimento popular de Zoram (ZPM) de Tuirial West Block em o distrito de Kolasib.

Além disso, ele afirmou que uma fotografia que mostra os líderes do CM e do Tuirial West Block ZPM se tornou viral da CMO, que também invejava as disposições da MCC.

Anteriormente, a SEC perdoou o ministro da PWD Vanlalhlana por violar o código depois que ele se desculpou.

As eleições para 544 conselhos de aldeias em nove distritos que vão para três conselhos distritais autônomos nos distritos de Siaha e Lawngtlai e 111 Conselhos Locais da Corporação Municipal de Aizawl e no Conselho Municipal de Lunglei serão realizados em fevereiro.

Pelo menos 6.829 candidatos estão na briga para 544 conselhos da vila e 2.076 candidatos para 111 conselhos locais, disseram as autoridades.

A contagem ocorrerá a partir das 19h ou assim que as pesquisas terminaram em 12 de fevereiro, disseram eles.