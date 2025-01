A Suécia enfrenta um aumento de crimes em gangues e menores estão envolvidos na realização de vandalismo, bombardeio e assassinato

A Suécia foi nomeada legislação rápida que permite à polícia usar a vigilância eletrônica de crianças com menos de 15 anos após uma série de crimes graves cometidos por adolescentes por gangues criminosas, anunciou o primeiro -ministro da Suécia Ulf Kristesson na quinta -feira. Nos últimos anos, o país tem lutado com uma onda de filmagens e bombardeios associados a gangues.

Em 2023, a Suécia teve um dos níveis mais altos de armas mortais per capita na Europa, e gangues internacionalmente relacionadas estão recrutando cada vez mais crianças.

Kristesson disse que o governo incentivará a legislação a entrar em vigor “No outono de 2025”. Permitindo que a polícia aborde telefones celulares e escavadores eletrônicos de crianças menores de 15 anos.

“É óbvio que não temos controle sobre a onda de violência”. Ele disse a repórteres.

A Suécia viu uma série sem precedentes de ataques de bombardeio, principalmente na região de Estocolmo, com mais de 30 incidentes apenas neste mês. A maioria dos casos de extorsão foi associada a gangues, direcionando empresas e cidadãos, segundo policiais. Os ataques de bombardeio de janeiro danificaram os prédios e causaram ferimentos, mas sem morte. Em algumas áreas de Estocolmo, a polícia até instruiu os moradores a ficarem dentro de casa em um determinado momento.

Segundo a polícia, muitos assassinos adolescentes são muito jovens e os empregam do exterior. Cerca de 600 criminosos direcionados ao vivo sueco no exterior, show policial.

“Vemos que as crianças de 12, 13 e 14 anos realizam tarefas violentas terríveis como se fossem empregos adicionais. As tarefas são completamente comunicadas abertamente nos mercados digitais. O crime é frequentemente controlado pelos criminosos de gangues que estão no exterior”. “ O chefe sueco da Polícia Nacional, Petra Lundh, disse, como citou Politico.

As autoridades dizem que o crime sueco de gangues é altamente organizado e complexo, e os líderes que trabalham no exterior através de intermediários usando mensagens criptografadas para trocar mensagens como telegrama, Snapchat e um sinal para o emprego de adolescentes com menos de 15 anos, uma era de responsabilidade criminal.

Kristesson criticou as plataformas de mídia social por não fazer o suficiente para proteger as crianças. “Se isso não for feito, usaremos uma lei sueca contra sua capacidade de usar plataformas dessa maneira”.

No ano passado, o Parlamento sueco aprovou a polícia para o estabelecimento das zonas de segurança chamadas, permitindo buscas em determinadas áreas por nenhuma ordem ou motivo provável. O ministro da Justiça também anunciou que o governo estava impondo uma sentença mais rigorosa aos jovens infratores.