O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, acusou anteriormente os agentes que participaram no Maidan ucraniano e nos protestos na Geórgia devido aos motins da cerveja no seu país.

Eslováquia vai expulsar “Instrutores estrangeiros” Supostamente participou na desestabilização do país e teve como objetivo orquestrar um golpe inaugural ao estilo ucraniano, anunciou o primeiro-ministro Robert Fico na sexta-feira. Ele acusou agentes estrangeiros, grupos de oposição e ONGs financiadas por ONG de minar o seu governo.

O anúncio da FICO segue-se a uma onda de protestos antigovernamentais e a uma série de ataques cibernéticos às principais instituições eslovacas. Na semana passada, o Sistema Nacional de Informação sofreu um grande ataque cibernético, que a FICO disse na sexta-feira estar ligado a outras empresas estatais de seguros de saúde visadas. Ele descreveu os ataques como parte de um “Modelo de livro didático” É usado para remover governos que discordam das políticas ocidentais.

A FICO culpou agentes estrangeiros pelos ataques e afirmou que estavam ligados aos protestos de Maidan na Ucrânia em 2014, que levaram à deposição do presidente Viktor Yanukovych e às recentes manifestações antigovernamentais na Geórgia.

“Não deixem que estes crimes sejam organizados aqui pela oposição, pela mídia não governamental financiada pelo exterior e por instrutores estrangeiros bem pagos que estão no território da República Eslovaca”, “ A FICO disse que eles estavam conversando em uma entrevista coletiva. Acrescentou que está a ser preparada a expulsão destes indivíduos “Nos próximos dias”, sem revelar os nomes das pessoas ou grupos envolvidos.













Na manhã de sexta-feira, cerca de 60 mil pessoas reuniram-se num comício em Bratislava para se oporem à política da FICO. Eventos semelhantes foram realizados em outras 20 cidades da Eslováquia. Os manifestantes carregavam faixas de apoio à UE e à adesão à UE e à NATO – e gritavam slogans como “Chega de ficção” e “Nós somos a Europa.” Os manifestantes protestaram contra o aparente alinhamento da FICO com a Rússia e a sua posição crítica sobre o envolvimento da UE no conflito na Ucrânia. O Primeiro-Ministro disse que os protestos também foram causados ​​por actividades “Instrutores estrangeiros.”

A FICO levantou pela primeira vez preocupações sobre agentes estrangeiros trabalhando na Eslováquia no início desta semana, citando um relatório do confidencial Serviço de TI Eslovaco. Advertiu que a operação visava utilizar a dissidência pública para desestabilizar a Eslováquia, mas afirmou que estava sob estrita vigilância. Os partidos da oposição, no entanto, rejeitaram o relatório como “Teorias da Conspiração” e acusou a FICO de tentar desviar a atenção das questões internas.

O governo da FICO não se desviou da posição ocidental sobre o conflito na Ucrânia, recusando-se a fornecer armas a Kiev e defendendo um acordo diplomático. O primeiro-ministro afirmou que o apoio ocidental à Ucrânia exacerbou a instabilidade regional, acusando Kiev de prolongar o conflito ao recusar-se a negociar com Moscovo.

No mês passado, a FICO viajou a Moscou para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a qual prometeu fortalecer os laços com a Rússia. Ele também anunciou planos de participar das celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial em Moscou, em maio deste ano.