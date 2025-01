Palaniswami deve listar os esquemas do governo DMK. está desperdiçando dinheiro com: TN CM Stalin

O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, disse que o líder da oposição Edappadi K. Palaniswami, que acusou o governo DMK de “desperdiçar dinheiro em esquemas e projetos de bem-estar social”, deveria explicar quais esquemas e projetos ele se referia.

“Queremos saber se é o plano Kalaignar Magalir Urimai ou o plano do café da manhã; em que esquema o dinheiro está sendo desperdiçado”, perguntou ele em um evento governamental em Sivaganga na quarta-feira (22 de janeiro de 2025).

Buscando esclarecimentos sobre as promessas não cumpridas pelo governo DMK, segundo Palaniswami, desde que assumiu o poder, Stalin disse que das 505 promessas que seu partido fez durante as eleições para a Assembleia de 2021, cerca de 389 já foram cumpridas.

O AIADMK faz questão de apontar as promessas não cumpridas do DMK, mas deve também lembrar que nos últimos 10 anos do seu governo, só poderia fazer de Tamil Nadu um Estado com défice de receitas, acusou o CM. O lamentável estado de Tamil Nadu naquela época ocorreu apesar do governo AIADMK manter uma relação estreita com o governo do BJP no Centro, observou ele. “A sua ligação com o governo da União era apenas para sustentar o seu próprio poder e posição”, disse ele.

Respondendo às críticas do Sr. Palaniswami, ele disse que o governo DMK sabia o que era bom para o povo e o que não era. “Quando o Sr. Palaniswami se senta em um quarto escuro e conta o número de dias de lua nova que estão por vir, continuamos pensando nas pessoas e em seu bem-estar”, disse ele.

‘As promessas do AIADMK foram cumpridas?’

Listando as promessas feitas pelo AIADMK entre 2011 e 2016, como a rodovia costeira Chennai-Kanniyakumari, dando subsídio de 50% às mulheres para compra de scooters, telefones celulares para todos os titulares de cartão de racionamento, wi-fi gratuito em locais públicos, um parque aéreo no sul de Tamil Nadu, entre outros. Stalin questionou se alguma dessas coisas foi cumprida nos 10 anos de governo do partido.

“Não há necessidade de alimentar as pessoas com informações falsas para rebaixar o governo DMK, pois elas sabem como medir o desempenho de ambos os governos com base nos benefícios e facilidades de que desfrutam”, disse ele.

Apesar dos esforços do governo da União para conter as iniciativas tomadas pelo governo de Tamil Nadu, o Estado está a implementar vários projectos para o bem-estar do povo, afirmou o Sr. “Mesmo quando o governo da União não disponibiliza recursos para seus próprios projetos, nós, com recursos do governo do estado, damos continuidade aos projetos”, disse.

No evento, o CM inaugurou 46 novos projectos no distrito de Sivaganga no valor de 376,49 milhões de rupias, lançou pedras fundamentais para 33 novos projectos e distribuiu medidas de bem-estar no valor de 161 milhões de rupias a 53.039 beneficiários. Ele também colocou pedras para a construção de estátuas dos irmãos Marudhu e do poeta Mudiyarasan.

Ao retornar de Sivaganga, o Sr. Stalin participou dos 100o Comemorações do aniversário da Câmara de Comércio e Indústria de Tamil Nadu em Madurai.