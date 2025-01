Palco preparado para luta a três em Delhi

As linhas de batalha foram traçadas para uma disputa tripla entre o Partido Aam Aadmi (AAP), o BJP e o Congresso para as eleições para a Assembleia de Delhi, em 5 de fevereiro.

Enquanto a AAP, no poder, procura um terceiro mandato consecutivo para manter o seu território, o BJP e o Congresso lutam por um regresso. O BJP governou a capital pela última vez em 1998, enquanto o Congresso perdeu as rédeas em 2013 para a AAP e não conseguiu abrir a conta nas eleições para a Assembleia de 2015 e 2020.

“Estas eleições serão uma disputa entre a política trabalhista e a política de lançar abusos. A confiança do povo de Deli permanecerá na nossa política de trabalho. Certamente venceremos”, disse o chefe da AAP, Arvind Kejriwal, em um post no X na terça-feira.

Alegando que a AAP “foi um desastre” para a cidade, o presidente do Delhi BJP, Virendra Sachdeva, disse: “A voz do povo de Delhi ressoa com a necessidade de mudança e transformação, refletindo o desejo de um governo liderado pelo BJP. Portanto, AAP-e (O desastre) está desaparecendo e o BJP está chegando ao poder.”

Dirigindo-se à AAP e ao BJP, o secretário-geral (organização) do Congresso, KC Venugopal, disse: “Seja o metrô de classe mundial ou a enorme infraestrutura que trouxe conectividade, Delhi teve seu período dourado sob o governo do Congresso. O actual regime, seja no Centro ou no Estado, não conseguiu dar resposta às preocupações básicas das pessoas: a poluição, o crime, as infra-estruturas deficientes e a decadência urbana tornaram-se a norma.”

Acusações de corrupção

Numa tentativa de superar 10 anos de anti-incumbência e negar o rótulo de “corrupto” anexado pela Oposição à “fraude” da política fiscal, o Sr. Kejriwal renunciou ao cargo de ministro-chefe e saiu às ruas através de Padayatras (marcha ambulante) para alcançar as massas.

A AAP foi a primeira a anunciar candidatos para todas as cadeiras. O partido introduziu novos rostos e mudou o eleitorado do seu principal líder, Manish Sisodia. No entanto, vários líderes partidários disseram que, ao contrário das eleições de 2015 e 2020, estas eleições serão mais difíceis devido à corrupção e às alegações anti-incumbência contra vários líderes seniores.

Numa tentativa de diversificar o seu alcance, a AAP anunciou planos de notícias para mulheres, idosos, estudantes Dalit e sacerdotes em templos e granthis em gurdwaras.

O BJP divulgou uma lista de 29 candidatos e ainda não anunciou quaisquer promessas eleitorais. Ele tem atacado a AAP por alegada corrupção na renovação da residência do Sr. Kejriwal quando ele era ministro-chefe, alegada “fraude” da política de impostos especiais de consumo, poluição e “falta de desenvolvimento”.

Além disso, o primeiro-ministro Narendra Modi, no seu primeiro comício em Deli na semana passada, referiu-se ao governo AAP como “AAP-e‘ (desastre) e afirmou que era necessário um “governo bimotor” para melhorar a cidade.

Os líderes do BJP também atacaram a AAP por causa da crise da água e do saneamento e, como parte da sua campanha eleitoral, passaram noites em vários bairros de lata da cidade.

Sem rosto CM

Por outro lado, visando tanto a AAP como o BJP, o Congresso tem tentado lembrar aos eleitores, através de uma série de padyatras, sobre o “crescimento do desenvolvimento e da infraestrutura” sob o governo de Sheila Dikshit na capital.

Embora o partido ainda não tenha anunciado um rosto de CM, prometeu Rs 2.500 todos os meses às mulheres quando chegarem ao poder.

O partido colocou o ex-parlamentar Sandeep Dikshit contra o chefe da AAP na cadeira de Nova Delhi.