Palestra Memorial KS Vyas explora o nexo entre globalização e terrorismo

O ex-vice-reitor da Universidade Central de Allahabad, Rajen Harshe, proferiu a Palestra Memorial KS Vyas no Centro Integrado de Comando e Controle (ICCC) em Banjara Hills na segunda-feira (27 de janeiro). A sua palestra centrou-se na intrincada relação entre globalização e terrorismo, lançando luz sobre os desafios em evolução colocados por um mundo cada vez mais interligado.

A palestra do Sr. Harshe aprofundou-se no impacto multifacetado da globalização na propagação e na natureza do terrorismo. Sublinhou o papel da tecnologia, das redes de comunicação e da interdependência económica na definição das estratégias operacionais das organizações terroristas, influenciando ao mesmo tempo as respostas das agências de segurança em todo o mundo. A conferência destacou como a globalização criou novas vulnerabilidades e complexidades que exigem uma abordagem mais sofisticada e coordenada aos esforços de luta contra o terrorismo.

O evento organizado pela Academia de Polícia Raja Bahadur Venkata Rama Reddy (RBVRR) Telangana contou com a presença de Aruna Vyas e Sreevatsa Kota, Comissário Metropolitano Conjunto da Autoridade de Desenvolvimento Metropolitano de Hyderabad (HMDA) e filho de KS Vyas. A sessão foi presidida pelo Diretor Geral Jitender da Polícia de Telangana e contou com a participação de policiais superiores, oficiais aposentados do IPS, oficiais de galgos, membros do corpo docente da Academia de Polícia de Telangana, entre outros.

No seu discurso, o DGP refletiu sobre o impacto duradouro de KS Vyas, creditando-lhe a visão visionária na concepção e estabelecimento dos galgos.

A série KS Vyas Memorial Lecture é uma plataforma para promover o envolvimento intelectual e o pensamento crítico de extrema importância para a aplicação da lei e a segurança nacional. A conferência deste ano sublinhou a necessidade premente de vigilância, adaptabilidade e colaboração para enfrentar as crescentes ameaças colocadas pelo terrorismo numa era de conectividade global sem precedentes.