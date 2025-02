Palin mantendo a porta aberta para se juntar ao governo Trump

A ex -governadora do Alasca, Sarah Palin (R), disse na sexta -feira que ficaria honrada em servir na segunda administração do presidente Trump, mas admitiu que eles não entraram em contato com ela.

“Eu pensei que haveria uma posição em energia nesse departamento, porque é que meu bebê quer independência de energia para os Estados Unidos. Você sabe, isso é sobre segurança e soberania de nossa nação está sendo independente da energia “, disse ele na sexta -feira Em uma entrevista Com o Newsnation Laland Vitter. “Mas isso não aconteceu.”

Palin, que concorreu a vice -presidente junto com o falecido senador John McCain nas eleições presidenciais de 2008, argumentou que existem “guardiões” no governo, apontando sua incapacidade de receber credenciais de participar da convenção republicana nacional de 2024 em julho passado.

“Eu nem recebo credenciais para participar da convenção do Partido Republicano, se você pode acreditar. Quero dizer, uau, eles estão apertados “, disse ele, e acrescentou,” e eu sou o único candidato republicano vivo que postula para vice -presidente ou presidente que apoiou Trump. E eu não conseguia nem entrar.

“Então, você sabe, sim, eles são bastante apertados … mas eu adoraria servir”, disse o ex -governador do Partido Republicano de “On Bat” de Newsnation.

Ele também alertou para aqueles dentro do governo que criticam o presidente ou não implementam seus objetivos, como sua agenda de imigração em massa, planeja reduzir os gastos do governo e solicitar cortes de impostos, em tempo hábil, o que, de acordo com isso, poderia levar a precocemente cobrança .

“Se as coisas não forem macias, se a agenda deles não for introduzida pelo voto das pessoas … os desejos das pessoas, acho que elas se reagruparão e talvez elas mudem algumas pessoas”. Palin disse.

O ex -governador, que também fez uma oferta fracassada para a Câmara em 2022, refletiu na campanha de 2008 contra o ex -presidente Obama e o então vice -presidente do candidato presidencial Joe Biden.

“Eu sabia que o que estava defendendo e lutando era a coisa certa, porque estou muito conectado, eu acho, Joe Six-Pack”, disse ele, referindo-se à pessoa que trabalha em média. “É isso que eu sou, você sabe, apenas os negócios diretos, criam famílias, não um político profissional, sabendo que os burocratas na frente dos políticos em DC não conhecem melhor do que nós mesmos como indivíduos sobre como lidar com nossas vidas”.

“Muito da minha paixão na época, você sabe, mesmo enquanto isso acontece 30 anos, quando eu comecei no governo local à paixão de hoje, mesmo por lutar pelo que está correto, muito tem a ver comigo a experiência de ter servido No governo local, o nível mais eficiente do governo, e você deve dizer “, acrescentou Palin.

Ele também destacou a utilidade de servir em papéis mais baixos do governo, alegando que foi onde ele aprendeu o quão importante é estar na mesma página sem “lealdade cega”.

“Eu acho que é um bom presságio para a experiência do governo local, onde você é um administrador, você aprende, sabe, desde a parte inferior da importância de estar na mesma pontuação e não ter lealdade cega onde você Vou lutar por algo no que você não pode acreditar, mas você sabe que seu chefe diz isso “, disse o republicano do Alasca ao anfitrião. “A experiência do governo local é realmente valiosa”.

Seus comentários surgem quando Trump continua a completar seu gabinete, com 16 indicados confirmados até sábado. Muitas de suas outras eleições controversas foram avançadas através do comitê, mas ainda poderiam enfrentar uma batalha difícil no chão do Senado.

Fonte