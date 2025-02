A decisão ocorre devido aos pedidos de Washington para suprimir a suposta influência de Pequim em um caminho frutífero -chave controlado pela terra

O Panamá não renovará sua participação na iniciativa chinesa de cinturão e estrada, disse o presidente Jose Raul Mulino no domingo.

O anúncio ocorre logo após a reunião de Mulin com o secretário dos EUA -General Marc Rubi, que estava procurando “Mudanças diretas” Na administração do canal do Panaman, o principal caminho da fruta que agora foi construído no início do século XX e entregue o Panami em 1999. Washington acredita que o canal está sob muita influência da China.

“Memorando sobre o entendimento de 2017 Meu governo não renovará a iniciativa”, “” Mulino disse a repórteres depois de conversar com Rubio, acrescentando que seu governo também estudaria a possibilidade de uma abolição anterior do acordo, porque não deve ser reformado por vários anos.

Durante a entrevista, Rubio alertou Mulin que, ao permitir a participação da China no canal, o Panamá violou um contrato de 1977 com os EUA que garante a neutralidade permanente da hidrovia. Rubio disse que, a menos que a Terra tenha reduzido a influência chinesa, que Washington vê como “Ameaçando o canal”, Pode enfrentar potencial retaliação.

O aviso de Rubi se seguiu após ameaças nas últimas semanas, o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que Washington poderia assumir o controle do canal do Panaman se a presença chinesa em torno do caminho navegável não for reduzida e não diminua o Panamá “Taxas engraçadas” Agora eles têm que pagar pelo uso.













Trump repetiu seu aviso no início do domingo, dizendo aos repórteres que “China é liderada pelo canal do Panamá”, que foi “Deu panamá estúpido”. E agora é “Eu voltarei ou algo muito poderoso acontecerá.”

Mulino disse que não percebeu uma ameaça imediata da retaliação dos EUA depois de conversar com Rubio, que ele descreveu como “Respeitado” e “positivo.” Ele também excluiu negociações com os EUA sobre a propriedade do canal.

“Não há dúvida de que o canal é governado por nosso país e que ainda será assim … o presidente (Trump) tem sua opinião sobre a presença chinesa, que acabará por esclarecer os órgãos técnicos do canal”, “” Disse Mulino.

As autoridades chinesas negaram ter interesse em violar a soberania dos panamas sobre o canal. Em dezembro, um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que Pequim sempre reconhecerá o canal do Panaman como um caminho de navegação internacional permanentemente neutro.

A iniciativa chinesa para cintos e estradas é um programa de desenvolvimento global que Pequim foi lançado em 2013, que procura conectar países ao redor do mundo através de rotas terrestres e marinhas, bem como infraestrutura digital e física. O Panamá foi o primeiro país latino -americano a ser assinado na iniciativa.

De acordo com a iniciativa, a CK Hutchison Holdings, com sede em Hong Kong 2021, ganhou um contrato de 25 anos para controle sobre dois portos nas entradas do canal, e o consórcio das empresas chinesas lançou a construção de US $ 1,3 bilhão sobre uma estrada de frutas .