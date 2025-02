Panetta: “A fraqueza da área do euro é permanentemente do que o esperado”

A fraqueza da área do euro é “persistente do que esperávamos” e “a recuperação não foi alimentada pelo consumo”. Isso foi mencionado pelo governador do banco italiano Fabio Panetta, atingindo o streaming no Comitê Executivo da ABI. Para Panetta, após “dois quartos de crescimento, nada na área do euro e a tensão no setor manufatureiro começa a fornecer sinais de enfraquecimento”.

A Europa “também pode regular”, mas “não deve perseguir os EUA” a caminho da desregulamentação do setor bancário, porque seria arriscado estragar o trabalho nos últimos 15 anos após a crise financeira, diz o governador. “Bancos na Europa” pode decidir porque têm capital “há 15 anos”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA