Panetta: “O maior peso dos deveres na Itália e na Alemanha”

Aviso de um efeito negativo para a Itália sobre os deveres dos EUA. Esperança de novos cortes do BCE. É a base para um Risiko bancário, onde o banco italiano supervisiona outras autoridades, mas não quer e não pode “comentar como um talk show” e onde “membros e mercado decisivos”. Governador do Banco Itália da Itália Fabio Panetta, em seu discurso no Axiom Forex em Turim, alerta contra reflexões do novo curso dos EUA na Europa, que já está crescendo modestamente, que precisa tomar novos passos através de títulos convencionais de dívida. , Investimento coordenado e pressão sobre a competitividade.

Itália e Alemanha – explica o governador – são países que sofrem com o impacto negativo das novas funções de Trump, mas serão menos difíceis para a Europa (-0,5 % El HDP) do que a China e os próprios Estados Unidos (-2 %). Em 30 páginas de seu discurso entre muitos gráficos, há alguém que é incomparável para separar o crescimento entre os EUA e a UE, embora não seja novo, e outros indicam outra fraqueza da área do euro: dependência excessiva do requisito estrangeiro para fazê -lo exposto Para a estação protecionista, deve ser reduzida aumentando o mercado de tempo. Também porque os bens chineses com o mercado dos EUA bloqueados se concentrarão ainda mais no mercado europeu. O declínio não “é o destino inevitável e a Itália – explica Panetta – mostrou que ela pode responder a crises”.

Otimismo cuidadoso também compartilhado pela presidente Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros Pietro, que admitiu que “a Itália pode ser um pouco mais afetada do que outros como o primeiro impacto”, mas o país sempre mostrou uma capacidade muito alta de reorientar sua reorientação por suas exportações de acordo com a tendência Mercados e preços “e Angelo Camilli, vice -presidente da Configustra de empréstimos, pede que o diálogo com força e grande compactação seja aberto: esperamos que a Europa esteja unida pelo menos nessas circunstâncias não afete a inflação.

Mais uma razão, porque o BCE continua no caminho da “normalização da política monetária”, enfatiza o governador, considerado uma “pomba” em conexão com o Conselho de Frankfurt. E depois há o tópico do Bank Risiko, que acelerou nos últimos meses e semanas. Após os ataques de uma parte da política, da economia e dos observadores por não ouvirem sua voz, o governador lida com o tópico no texto e falando por seu braço e usa o público aplicado de banqueiros e operadores (entre os quais alguns protagonistas, como MPS e BPER). “O banco italiano não esqueceu” a fusão dos bancos, mas “é ingênuo” pensar que eles podem “comentar como se estivesse em um talk show”, ele aponta para o governador. “Vamos falar sobre essas operações por meio de análises e decisões que serão realizadas no momento da dívida”.

E se a alerta executar sua avaliação, no último caso, “o resultado das operações é confiado à dinâmica do mercado e à seleção de acionistas”, a marca. A atitude a que o presidente Abi, Antonio Patuelli aplaude: “Para mim, vivo um mercado regulamentado e garanto autoridades independentes competentes”. Em suma, a neutralidade que não está dispersa para operações cujo motor é um excedente de capital e o desejo de buscar sinergias e economias a partir da extensão, no momento em que as taxas caem acabando com o maná de interesse. No entanto, o governador sugere um aspecto que precisa ser considerado: operações bancárias de fusões relatadas “reduziria a dimensão entre as principais instituições de crédito italianas e concorrentes europeus”. E “embora no setor bancário em geral, grandes dimensões incluam problemas críticos bem conhecidos, essas operações podem ser enquadradas na perspectiva da integração e consolidação do mercado europeu”.

