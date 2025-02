Panteras negras exclusivas do drama da Segunda Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial

Comingon está estreando um exclusivo Panteras negras do trailer da Segunda Guerra MundialVisualização do último filme de asilo, um drama no 761º batalhão de tanques conhecido como The Black Panthers.

O que acontece nos Panteras Negras do Trailer da Segunda Guerra Mundial?

O trailer destaca a verdadeira história do filme, na qual a maioria da unidade militar afro -americana conhecida como The Black Panthers participa da Batalha de La Bulga, uma das campanhas ofensivas finais da Frente Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. A batalha viu o início do fim da guerra para as forças nazistas.

Panteras negras da Segunda Guerra Mundial estão disponíveis nos cinemas e demanda a partir de sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Confira os trailers exclusivos dos Panteras Black da Segunda Guerra Mundial Próxima (Olhe para outros reboques e clipes)

Os Panteras Negras da Segunda Guerra Mundial são escritas e dirigidas por Michael Phillip Edwards, e as estrelas David Chokachi, Andrew C. English Jr. e Frances Diogoye Faye. O filme estará disponível teatralmente em uma série de locais, que incluem:

Lammle Glendale (Glendale, CA)

Aurora Cineplex (Roswell, GA)

Filme de cinema (Brooklyn, NY)

Cinemas de Hickory Ridge (Brunswick, OH)

Trylon Cinema (Minneapolis, MN)

“Quando a Segunda Guerra Mundial atinge seu ponto de virada, o 761º Batalhão de Tanques, uma unidade majoritária-africana-africana-americana conhecida como Panteras Negras, deve lutar para impedir o progresso da Alemanha durante a Batalha de Bultura. O destino do mundo livre está em suas mãos ”, diz a sinopse oficial do filme.