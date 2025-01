Pantun Hasto, música uma vez para o Joget Gemu Fa mi re incentivou a celebração de Natal do PDIP em NTT

Lewolaga, vivo – As celebrações de Natal e Ano Novo do PDI Ladjuangan (PDIP) em East Flores, East Nusa Tenggara (NTT) apresentaram uma série de performances artísticas, incluindo a presença de Elfonda “uma vez” Mekel, que conseguiu sedatar e fazer os participantes de Os participantes do evento de influência, incluindo o Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto.

O próprio Hasto também apresentou uma performance cultural através de rimas no evento realizado na praça da frente da Igreja Católica, no domingo, 26 de janeiro de 2025.

A seguir, duas rimas com temas de Natal disseram por Hasto. Para cada pedaço de pantun transmitido, milhares de participantes do evento responderam com a expressão “fofa”.

“O Natal implica solidariedade

Para que os pobres não sejam mais oprimidos

A vida é um trabalho sem limites.

Companheiro Cristo que expandiu completamente nossos pecados.

“Bung Karno se juntou à nação indonésia para sempre.

Cuidando da Mãe Terra de todo o coração.

Pancasila foi extraído de todas as crianças do país.

“O espírito da unidade é glorioso para a Mãe Terra”, disse a segunda rima de Hasto, que foi recebida com longos aplausos do público.

 Celebrações de picip de Natal e Ano Novo na NTT

A oferta do PASSO foi uma das muitas performances culturais no momento culminante da celebração nacional de Natal do PDIP. Há também apresentações de música Keroncong infantil, danças regionais, músicas de Natal de Harvey Malaiholo e onze músicas de infarto de Mekel.

Inicialmente, o homem que era vocalista da banda Dewa Group entreteve os moradores reunidos na vila de Lewolaga, East Flores, com canções de Natal. Sua voz distinta era muito sedativa e fez do secretário -geral Hasto Kristiyanto não suportar. Hasto deu um passo em direção ao meio do campo, mais perto da frente do palco.

A ação de Hasto foi imediatamente seguida por centenas de espectadores que imediatamente encheram a área em frente ao palco. As mulheres dominam na frente. Todos dançaram com a música e a voz dos onze, incluindo Hasto.

Especialmente quando os onze cantaram sua principal música “Beautiful Symphony”. De repente, todo mundo cantou com ele. Ele também viu Hasto cantando embaixo do palco, juntamente com centenas de outros espectadores.

Depois de onze, Nyong Franco apareceu. Desta vez, Hasto foi convidado a subir ao palco junto com o presidente do DPP PDIP, Ganjar Pranwo, que estava presente com sua esposa Atiquhoh. Todos foram convidados a ingressar e equilibrar, juntamente com centenas de outros participantes no palco. A música é “Gemu Fa Mi Re”.

Para obter informações, a série de atividades nacionais de Natal do PDIP foi realizada desde 22 de janeiro. O presidente do Comitê Nacional de Natal, meu Esti Wijayanti, explicou que as atividades de celebração de Natal estavam cheias de várias atividades artísticas e humanitárias. Em particular, foram realizadas ações humanitárias para ajudar as vítimas da erupção “tumultuada” do Monte Lewotobi em Flores Orientais no ano passado.

Algumas das ações realizadas incluem cooperação mútua na reabilitação de casas, locais de culto, como igrejas e mesquitas, controles médicos gratuitos, fornecimento de medicamentos e traumas de cura para crianças, adultos e idosos.

Minha esti disse que essa atividade humanitária coincidiu com a celebração do 78º aniversário do Presidente General Megawati Soekarnoputri.

“A sra. Megawati transmitiu sua mensagem sobre compartilhar amor e aliviar a carga daqueles que precisam”. .

O ponto culminante da celebração nacional de Natal do PDIP foi realizado em uma igreja na vila de Lewolaga, NTT, no domingo, 26 de janeiro de 2025. Mais de mil residentes e líderes comunitários de Flores Orientais estavam presentes. As fileiras do PDIP são chefiadas pelo Secretário -Geral Hasto Kristiyanto. Ele foi acompanhado pelo Presidente do Comitê Nacional de Natal do PDIP, meu Esti Wijayanti, bem como pelo presidente do PDIP DPP, Ribka Tjiptaning.

Também estavam presentes vários membros do RPD da Indonésia, como Aria Bima, Andreas Hugo Pareira, Harris Turino, Edardud Kaizei, Nico Siahaan e Elfonda, uma vez Mekel. Enquanto isso, as fileiras do PDIP NTT estavam presentes, lideradas pelo presidente do PDIP NTT DPD, Emilia Nomleni.

O presidente geral do PDIP, Megawati Soekarnoputri, estava presente online. Os parabéns de Natal de Megawati foram transmitidos através de um vídeo que mostrou mais de mil pessoas que participaram do evento. Enquanto isso, Ganjar Pranowo e sua esposa Atiqoh também estavam presentes durante o evento.