Papa, a noite silenciosa em Gemelli

Sem inovações especiais, ele passou de uma maneira tranquila na noite do papa Francisco em Policelinico Gemelli, o terceiro após a hospitalização na última sexta -feira por agravar a bronquite e as infecções respiratórias. É isso que aparece no ambiente da Universidade Policlínica, onde Francesco passa hoje em dia no décimo andar, na câmara reservada para o papa.

Até o desenvolvimento do desenvolvimento da hospitalização, por enquanto foi dito ontem à tarde, ou seja, as condições clínicas do papa “são estacionárias” e “continuam no processo de diagnóstico terapêutico prescrito pela equipe médica”.

Ontem de manhã, Bergoglio seguiu a missa comemorando em seu lugar pelo cardeal José Tolentino de Mendonça para o Jubileu de Artistas, no qual a homilia que ele preparou, ele leu, enquanto à tarde “Reading alternada em paz”. Mesmo para Angelus Francesco, ele limitou a missão do texto em que explicou: “Eu ainda preciso cuidar da minha bronquite”.

O papa agradeceu a equipe médica e muitos que lhe enviaram relatos de recuperação rápida: “Obrigado pelo carinho, oração e proximidade com que você me acompanha hoje”, escreveu ele no X.

Enquanto hoje, como se sabe, a visita do papa a Cinecittà sempre foi abolida pelo Jubileu de Artistas, ainda não há previsões de retornar Francesco ao Vaticano, na Casa Santa Marta, que não deve ocorrer meia semana.

Agência ANSA Agência ANSA POPE: “Eu ainda preciso de cuidar, obrigado Médicos – Notícias – Ansa.it Hospitalização FINSL no segundo dia para infecção pelas vias aéreas (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA