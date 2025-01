Papa alerta sobre movimento de “podridão cerebral”

O Papa Francisco alertou os católicos sobre o risco de “Podridão cerebral” desde rolagem excessiva nas redes sociais, ligações “Bravamente” jornalistas para dizer “Histórias de Esperança” em vez disso, o público.

O Papa fez as suas observações num discurso a repórteres e outros especialistas em comunicação no Vaticano, no sábado.

“Comunicação significa sair de si mesmo para dar algo de si ao outro” Ele disse, antes de exortar os jovens a exercerem maiores habilidades de pensamento crítico e evitarem se entregar “Podridão cerebral” do uso excessivo das redes sociais.

“Podridão cerebral” É uma gíria comumente usada pela ‘Geração Z’ para descrever um estado de alienação resultante do consumo excessivo de conteúdo online.

“Precisamos de empreendedores corajosos, de engenheiros de informação corajosos, para que a beleza da comunicação não seja corrompida”, ele disse aos jornalistas reunidos, convidando-os “Conte histórias de esperança, preocupe-se com o nosso destino comum e procure escrever juntos a história do nosso futuro.”













O Papa também chamou a atenção para os 120 jornalistas que perderam a vida em 2024, muitos deles cobrindo o conflito Israel-Hamas em Gaza.

É isso “Um momento difícil na história da humanidade, com o mundo ainda ferido pelas guerras e pela violência, pelo derramamento de tanto sangue inocente”, ele disse, acrescentando “Quando você denunciar o mal, deixe espaço para a possibilidade de consertar o que está rasgado.”

O Papa Francisco é um crítico regular das redes sociais. No verão passado, ele alertou que essas plataformas “Despeje os jovens.”

“Hoje, quantas horas uma pessoa passa em frente à televisão ou ao telefone pequeno? Quantas horas?” ele perguntou em entrevista à CBS News na época.