Papa Francis sofre uma longa crise respiratória; com diagnóstico “reservado”

O escritório de imprensa Sveta See relatou que o Papa Francisco sofreu uma crise respiratória asmática prolongada e seu estado de saúde permanece crítico.

As informações oficiais indicam que o pontífice exigiu um aplicativo de alto tipo com oxigênio.

“Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigia a aplicação do oxigênio de alto tipo”, informou ele.

De acordo com o relatório médico, os exames de sangue de ontem também mostraram plaquetas, relacionadas à anemia, o que exigia a administração de hemotransfusão.

O Santo Padre continua um aviso e passou o dia na poltrona, embora com mais dor do que na sexta -feira. Atualmente, ele é um diagnóstico “retido”.

O Vaticano News informou que os pulmões de “infecções polimicrobílicas” do papa Francisco são interferidas em “vírus e bactérias”, o que torna o tratamento mais complexo e requer cuidados especiais.

Foi apontado que o Santo Padre “quebradiço 88 -que paciente”, um amplo tratamento farmacológico foi prescrito e está plenamente ciente de sua fragilidade, porque ele disse.

Os médicos também reconheceram que o papa é um homem que não machuca, o que funciona muito e cuja hospitalização é quase a única maneira de descansar.

Desde sua internação por dificuldades respiratórias, no hospital Gemelli em Roma, Jorge Bergoglio montou explicitamente os médicos que não escondem nada sobre sua saúde.

Sua equipe médica foi determinada na sexta -feira que o Santo Pontífice “não está em risco” da morte.

Sheinbaum envia boas vibrações

O Presidente México, Claudia Sheinbaum, queria uma rápida recuperação do Papa Francisco, que ele considera grandes humanistas.

O chefe das autoridades executivas expressas em suas mídias sociais oficiais faz com que seus líderes de respeito e admiração da Igreja Católica, observando que decidiu decidir os mais pobres e a irmandade do mundo.

“Queremos enviar imediatamente um papa Francisco, um grande humanista que decidiu os mais pobres e promover a irmandade entre as pessoas e entre as nações”, disse ele.

O presidente federal teve uma reunião com Pontiff em fevereiro de 2024. Em seu escritório particular da Câmara de Santa March, no Vaticano, quando era candidata presidencial virtual.

Essa reunião, agora o presidente entregou uma rosa prateada, abençoou o papa do Vaticano, no reitor da Basílica Guadalapa, o padre Ephrain Hernández Díaz.

Ximena mejía