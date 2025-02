Papa Francisco ‘descansou durante uma noite calma’ após a crise respiratória

Sábado sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, enquanto tratava para pneumonia e uma infecção complexa dos pulmões

O porta -voz do Vaticano, Matteo Brunij, não mencionou se Francis estava acordado ou tomar café da manhã.

Uma breve atualização ocorreu depois que os médicos disseram que paus de 88 anos, que fizeram parte de um pulmão removido quando jovem, estavam em estado crítico.

No sábado, ele sofreu uma crise respiratória asmática prolongada enquanto ela tratava por inflamação dos pulmões e uma pneumonia complexa.

O papa recebeu fluxos de oxigênio “alto” para ajudá -lo a respirar.

Ele também recebeu transfusões de sangue depois que os testes mostraram o baixo painel de Tarel, que são necessários para coagular, disse o Vaticano na atualização tardia.

O comunicado no sábado também disse que Pontiff “continua sendo empolgado e passou um dia na poltrona, embora com mais dor do que ontem”.

Os médicos disseram que a previsão “foi mantida”.

Os médicos disseram que a condição de Francis era tocar e ir, dada a sua idade, fragilidade e doença pulmonar existente e que a principal ameaça a ele é se a infecção entrar na corrente sanguínea, condição grave conhecida como sepse.

Francis, que tem uma doença pulmonar crônica e é propenso a bronquite, foi admitido no Hospital Gemelli 14 de fevereiro depois que a bronquite foi pior.

Papa Francisco no Vaticano (Alessandra Tarantino / AP)

Papa Francis. Foto: Reuters

Os médicos diagnosticaram primeiro um vírus complexo, a via respiratória bacteriana e fúngica e, em seguida, o início da pneumonia nos dois pulmões.

Eles prescreveram um “férias absolutas” e uma combinação de cortisões e antibióticos, juntamente com oxigênio adicional quando ele precisa.

Enquanto isso, a hierarquia do Vaticano foi em defesa em relação aos rumores e especulações de que Francis poderia decidir renunciar.

Não há provisão em cânone para o que fazer se o papa se tornar incapaz.

Francis disse que escreveu uma carta de demissão que seria chamada se fosse medicamente incapaz de tomar essa decisão. O papa permanece plenamente consciente, avisando, comendo e trabalhando.

O secretário do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, deu uma rara entrevista para as raízes do Della Sera para responder à especulação e renúncia.

Ele veio depois que o Vaticano emitiu uma recusa incomum e oficial do relatório da mídia italiana que dizia que o cardeal e o papa foram visitados por Francis em segredo em segredo.

Dados os requisitos canônicos para a renúncia de legítima, as implicações de tal reunião foram significativas, mas o Vaticano negou que todas as coisas desse tipo aparecessem.