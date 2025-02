Papa Francisco hospitalizou

O papa está agora sujeito ao tratamento da bronquite, de acordo com o escritório de impressão da Visão Santa

O Papa Francisco foi admitido no Hospital Gemelli em Roma na sexta -feira para o tratamento de uma infecção do trato respiratório depois que ele sofreu recentemente de bronquite, anunciou na sexta -feira no Escritório de Impressão Saga.

Pope, 88 anos, sujeito a exames especializados e iniciou a terapia hospitalar de medicamentos depois de agravar sua bronquite nos últimos dias, informou o comunicado. “A condição clínica é justa; Representa uma leve mudança febril ”” disse o Vaticano.

Matteo Bruni, diretor de Press Office Santa See, afirmou que o papa “Sereno” E de bom humor.

Antes da hospitalização, ele teve um cronograma agitado, que incluiu uma reunião com o primeiro -ministro eslovaco Robert Fico.









Desde sua eleição em 2013, o Papa Francisco foi hospitalizado quatro vezes no Hospital Gemelli, causando preocupação com sua saúde. Ele foi submetido à cirurgia do cólon em 2021, reparando hérnia em 2023 e tem uma questão respiratória recorrente por causa do passado de Pleuris, o que levou a uma remoção parcial do pulmão. Também enfrenta os desafios da mobilidade de problemas crônicos de ciática e joelho, muitas vezes exigindo uma cadeira de rodas ou uma palheta.

O Vaticano cancelou todos os seus eventos agendados até pelo menos segunda -feira, 17 de fevereiro. Essas demissões incluem o público de sábado, a missa de domingo na Saint Peter Basílica e uma visita aos estúdios de cinema do Cinecitta em Roma na segunda -feira.

Apesar desses desafios de saúde, o Papa Francisco continuou a cumprir seus deveres papais e expressou sua vontade de renunciar se a saúde o impedisse de cumprir sua responsabilidade. Em sua autobiografia “Ter esperança,” Publicado em janeiro de 2025, ele enfatizou, “Estou bem,” e adicionado, “A igreja gerencia sua cabeça e coração, não as pernas.”

O Hospital Gemelli, onde o papa está recebendo tratamento atualmente, tem um histórico de atendimento pontífice. O Papa João Paulo II foi tratado lá várias vezes, inclusive depois de tentar o assassinato de 1981.