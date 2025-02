Papa Francis estava no 14º Hospital

Papa Francisco permaneceu em estado crítico na segunda -feira, mas mostrou uma ligeira melhora dos testes de laboratório e continuou algum trabalho, incluindo a paróquia de Gaza, com quem ele estava em contato com o início da guerra, disse a guerra.

O boletim noturno do Vaticano foi mais óptico do que nos últimos dias como pacotes de 88 anos nos dois pulmões no hospital em Roma.