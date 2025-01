Papa: “Nunca negue o horror do Holocausto, erradique o antissemitismo”

Na véspera do Dia da Memória, o Papa Francisco lança o seu poderoso apelo para que o “horror” da Shoah nunca seja “esquecido ou negado”. E apela à cooperação colectiva para “erradicar o flagelo do anti-semitismo”. “As guerras, as mágoas, as dores, a morte não terão a última palavra”, disse o Papa pela primeira vez na Missa em São Pedro do Domingo da Palavra de Deus, que encerra também o Jubileu da Comunicação, que contou com a presença de comunicadores e jornalistas de todo o mundo por mais de três dias.

“Amanhã comemoramos o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto: oitenta anos desde a libertação do campo de concentração de Auschwitz”, recorda o Papa ao Anjo do Senhor. “O horror do extermínio de milhões de judeus e de pessoas de outras religiões que ocorreu naqueles anos não pode ser esquecido ou negado”, diz ele. “Também nos lembramos de muitos cristãos, incluindo muitos mártires”, continua Francisco, que renova o seu apelo “para que todos trabalhem juntos para erradicar o flagelo do anti-semitismo, juntamente com todas as formas de discriminação e perseguição religiosa”. “Vamos construir juntos um mundo mais fraterno, mais justo, educar os jovens para terem o coração aberto a todos, na lógica da fraternidade, do perdão e da paz”, lê-se na sua exortação. Bergoglio também quer lembrar “a boa poetisa húngara Edith Bruck, que mora em Roma. Ela suportou tudo isso. Hoje, se quiser, pode ouvi-la no programa ‘Che tempo che fa’. .

O Papa também levantou a voz na oração do Angelus ao “conflito em curso no Sudão, que começou em abril de 2023”, que está “causando a crise humanitária mais grave do mundo, com consequências dramáticas também no Sudão do Sul”. “Estou próximo dos habitantes de ambos os países – garante – e os convido à fraternidade, à solidariedade, a evitar qualquer violência e a não se deixarem explorar”. Francisco reitera o seu “apelo às partes em conflito no Sudão para que parem com as hostilidades e concordem em sentar-se à mesa de negociações”. E exorta “a comunidade internacional a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar a ajuda humanitária necessária aos deslocados e ajudar as partes em conflito a encontrar rapidamente caminhos para a paz”. O Papa diz ainda que “olha com preocupação para a situação na Colômbia, especialmente na região do Catatumbo, onde os confrontos entre grupos armados causaram muitas vítimas civis e mais de trinta mil deslocados”. “Expresso minha proximidade com eles e rezo”. As palavras de participação de Francisco dirigem-se, portanto, ao Dia Mundial da Hanseníase de hoje, no qual encoraja “aqueles que trabalham em nome das pessoas afetadas por esta doença a continuarem o seu compromisso e também a ajudarem aqueles que recuperaram a reintegrarem-se na sociedade”. marginalizados! janela com o Papa dá para o final da sua ‘Caravana da Paz’.

O menino, encorajado pelo Papa, lê uma mensagem dos jovens da ACR: “Podemos contar-lhes um sonho? Esta manhã, na praça, juntos, nós da Ação Juvenil Católica, gritamos bem alto o nosso desejo de paz. seria se até os grandes homens do país passassem pela Porta Santa, de mãos dadas. É um sonho, sim, mas acreditamos tanto nisso, seria uma dádiva se eles passassem pela Porta Santa e pensassem em tudo. as crianças estão vítimas da violência, sozinhas ou doentes, marcadas pela guerra e pensando nas lágrimas, muitas mães, pais, avôs e avós conseguiriam silenciar as armas!”.

