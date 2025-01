Para brilhar e confiar em si mesmo, você deve ter esses 4 produtos para cuidados corporais!

Jacarta – O ano novo é hora de transformar e tornar todos os propósitos que foram preparados há muito tempo, incluindo a transformação para parecer mais segura. Uma maneira de aumentar a autoconfiança é cuidar do corpo da cabeça aos pés com produtos adequados e se adaptar às nossas necessidades.

Cuidados com cabelos e corpos com auto -estima, pois o principal objetivo pode ajudá -lo a ter mais confiança. Lavojoy, uma marca alegre que se concentra no cuidado do corpo e do cabelo, oferece uma solução completa para aqueles que desejam ter cabelos melhor mantidos e pele mais brilhante. Aqui estão algumas dicas que você pode experimentar em casa!

1. Use cuidados com o cabelo adequados

O cabelo é a sua coroa, porque cabelos saudáveis ​​e bonitos podem tornar sua aparência mais atraente e adorável. A condição de perda de cabelo geralmente nos faz sentir menos seguros, mas não há necessidade de se preocupar, há muitas séries de produtos para cuidados com os cabelos anti -devastados, um dos quais se mantém me mantém uma série profissional apertada.

Este produto pode ser a solução apropriada para tratar a perda de cabelo, porque os principais ingredientes são ginseng, gengibre e kopexil, que são especialmente formulados para tratar a perda de cabelo trabalhando para maximizar o metabolismo das células do couro cabeludo para acelerar o crescimento do crescimento dos cabelos. Além disso, o produto de shampoo também é enriquecido com aminoácidos que ajudam a limpar o fundo do couro cabeludo. Crescimento do cabelo. Portanto, prepare -se para a transformação de ter cabelos grossos e saudáveis!

2. Esfoliar

Embora a pele do corpo humano seja uma unidade, a pele do rosto e do corpo é diferente. Uma das diferenças está no processo de substituição de células mortas da pele, onde as células da pele do corpo são mais lentas, o que causa um acúmulo de células mortas, a pele se torna mais espessa, seca e escamosa. A esfoliação ajudará a esfoliar a pele do corpo, ajudando assim a eliminar o acúmulo de células mortas. Portanto, antes de tomar banho, você deve limpar seu corpo com uma escova seca especial para o corpo que pode ajudar o corpo a eliminar as células mortas da pele e estimular a renovação celular. Para fazer isso, basta escovar suavemente por 3-5 minutos com pequenos movimentos circulares, faça-o por todo o corpo. No entanto, é recomendável usar uma escova a seco apenas 2-3 vezes por semana.

3. Seleção de sabão de acordo com as necessidades

A escolha de sabão adequado de acordo com suas necessidades e o tipo de pele também desempenha um papel importante no atendimento corporal. Lavojoy Deixe que a lavagem do corpo brilhe pode ser uma opção para aqueles que têm pele opaca, seca e sensível. Os ingredientes deste produto superior incluem aminoácidos que mantêm a umidade natural da pele, ceramida que desempenha um papel no fortalecimento da barreira da pele, niacinamida para tornar a pele mais brilhante e hialurônica que desempenha um papel no fornecimento de hidratação profundamente para várias camadas de pele. A pele. O uso regular da lavagem corporal tornará sua pele mais brilhante, mais macia e flexível.

4. Mantenha a umidade da pele

Os cuidados corporais que não são menos importantes são manter a umidade da pele através do uso do soro corporal para nutri -lo após o banheiro, para que a pele mantenha a umidade, a flexibilidade e a torne mais luminosa.

Um produto que pode ser usado é o soro do corpo Let It Glow em Lavojoy, que contém a principal niacinamida, ceramida, ácido hialurônico e ingredientes de vitamina E, que podem hidratar a pele por até 8 horas e tornar a pele mais brilhante em 8 semanas. Este soro corporal possui 3 variantes de fragrância, ou seja, ópio preto, SummMetrain e Orange Blossom, cuja fragrância pode melhorar seu humor e aumentar sua confiança em si mesmo! Não se esqueça de usar o Let It Glow diariamente Shine Body Body Serum Instant Sp20 PA ++ antes de sair de casa, para que fique sem listras e protegido dos raios UV.