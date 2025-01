Para estar perto do local do evento, a congregação Haul Abah Guru se reuniu voluntariamente para dormir na frente das casas das pessoas.

Kalimantan do Sul, AO VIVO – Milhões de muhibbin de Abah Guru Sekumpul de várias regiões e províncias reuniram-se em torno do local principal do 20º Haul, nomeadamente Musala Ar-Raudhah, na madrugada de domingo, 5 de janeiro de 2025.

A sua chegada nada mais é do que uma expressão do seu amor pela figura de KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Na verdade, muitos estão dispostos a dormir em frente às casas das pessoas para estarem mais próximos do principal local de atividade.

Mustalih, membro da congregação de transportes da Regência de Tanah Bumbu, Kalimantan do Sul. Ele e seu grupo de 6 pessoas optaram por dormir em condições mínimas em frente à casa de um morador.

 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ou conhecido como Abah Guru Sekumpul. Foto: VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan do Sul)

Segundo ele, isso é para que, quando o passeio acontecer, ele possa estar próximo ao túmulo de Abah Guru Sekumpul, que fica ao lado de Musala Ar-Raudhah.

“A propósito, facilite a peregrinação ao seu túmulo (KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani -red) após a viagem”, disse ele.

Além disso, disse ainda estar preocupado por não conseguir chegar perto do principal local de transporte caso opte por descansar em alojamento gratuito fornecido pela comunidade e pelo governo local.

“Queremos maximizar as oportunidades nesta época anual”, disse ele.

O passeio Abah Guru Sekumpul acontece entre Maghrib e Isha. No entanto, a maioria dos fiéis optou por estender os tapetes de oração a partir da tarde.

Para sua informação, Banjar Regency e Banjarbaru City Educational Services concordaram em construir dezenas de escolas em vários níveis como acomodação gratuita para congregações de transporte.