Para fazer cumprir o DAI, os Tribunais Superiores estão sob a jurisdição da Comissão Central de Informação e não do Estado.

Numa ordem importante, a Comissão Central de Informação decidiu que todos os Tribunais Superiores, como autoridades públicas ao abrigo da Lei do Direito à Informação de 2005, estarão sob a jurisdição da Comissão Central de Informação e não da Comissão Estatal de Informação.

A ordem surge de um recurso interposto por um peticionário que desejava inspecionar a cópia registrada de uma petição escrita nos termos da Seção 2(j) da Lei de Direito a Informação. Não satisfeito com a resposta do Diretor de Informação Pública (CPIO) do Tribunal Superior de Madras, ele abordou a Comissão Central de Informação.

Durante a audiência, a CPIO afirmou que a inspeção de documentos ou cópias autenticadas relativas a qualquer caso do lado judicial poderia ser obtida de acordo com as disposições da Ordem XII, Regra 3 das Regras de Apelação Paralela do Tribunal Superior de Madras, 1965. Ela se baseou na decisão . do Supremo Tribunal Federal no Comissão Central de Informações vs. Tribunal Superior de Gujarat.

Questão de jurisdição

O CPIO prosseguiu dizendo que a Comissão Central de Informação não tinha jurisdição sobre o assunto e que o recurso deveria ter sido interposto perante a Comissão de Informação do Estado de Tamil Nadu.

Respondendo à questão da jurisdição, o Comissário Chefe de Informação, Heeralal Samariya, disse que a Lei de RTI previa a constituição da Comissão Central de Informação nos termos da Secção 12(1) e da Comissão de Informação do Estado nos termos da Secção 15(1) para exercer os poderes conferidos e desempenhar as funções atribuídas. a ele pela Lei.

Dado que as Comissões de Informação Centrais e Estaduais foram constituídas pelos respectivos governos, a sua jurisdição seria separada e distinta. A constituição e organização dos Tribunais Superiores estavam dentro da competência legislativa do Parlamento, de acordo com a Lista da União, entrada 78 do Anexo VII da Constituição da Índia. Observou que, nos termos do artigo 231.º da Constituição, o Parlamento pode, por lei, estabelecer um Tribunal Superior comum para dois ou mais Estados ou para dois ou mais Estados e Territórios da União.

Portanto, todos os Tribunais Superiores como autoridades públicas ao abrigo da Lei de DAI cairiam sob a jurisdição da Comissão Central de Informação e não da Comissão de Informação do Estado, disse ele.

Quanto à negação de informações ao peticionário, o Sr. Samariya disse que não houve intenção de má-fé por parte da CPIO e, portanto, nenhuma ação adicional era justificada.