Para impedir a rede internacional de tráfico de drogas do Crescente Dourado, a polícia de Sumatra do Sul destrói 49,24 kg de metanfetamina

Palembang, AO VIVO – A Direcção de Investigação de Estupefacientes da Polícia Regional de Sumatra do Sul destruiu 49,24 quilogramas de provas de narcóticos do tipo metanfetamina. A metanfetamina foi moída no liquidificador misturada com detergente e depois colocada em um barril de plástico misturado com água e 1 frasco de prostek (líquido para limpeza de pisos).

O inspetor-geral da Polícia Regional de South Sumatra, Andi Rian R Djajadi, disse que os 49,24 quilogramas de metanfetamina cristal que foram destruídos vieram da rede internacional do Crescente Dourado que entrou na Indonésia.

“Estamos destruindo esta metanfetamina para salvar e garantir o futuro da geração jovem da Indonésia”, disse Andi, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Andi explicou que a prisão do suspeito junto com as provas de metanfetamina que chegaram a Bogor se deveu ao desenvolvimento do caso em Lubuk Linggau na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Inicialmente, os policiais conseguiram confiscar 3 quilos de provas de metanfetamina em Lubuk Linggau. em julho. 23 2024.

“As mercadorias obtidas no carro Wuling foram armazenadas em dois sacos plásticos brancos embrulhados em plástico transparente e depois cobertos com fita marrom pesando 50 kg. Quando os pesamos novamente, os 50 pacotes pesavam 49,24 kg”, disse Andi.

Após esta divulgação, dois suspeitos foram presos com sucesso, Yogi Yanuar e Muji Supriyanto. Ambos foram presos em Jalan Gunung Gede, Complexo Habitacional Griya Bantar Sentosa, Vila Babakan, Distrito Central de Bogor, Cidade de Bogor, Província de Java Ocidental.

No mesmo local, a Governadora em exercício de Sumatra do Sul, Elen Setiadi, expressou a sua gratidão pelo trabalho da Polícia Regional para erradicar as drogas que entram na região de Bumi Sriwijaya e na Indonésia.

“Nós, do Governo Provincial da Sumatra do Sul, realmente apreciamos e elogiamos o melhor desempenho de hoje. Acontece que a Sumatra do Sul também é vulnerável às redes internacionais de drogas”, disse Elen.