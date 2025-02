Para o papa noite silenciosa em Gemelli

A quarta noite do papa Francisco, no policlínico Gemelli, foi de uma maneira tranquila, onde o papa é hospitalizado pelo que foi diagnosticado como “infecção polimorrobiana no trato respiratório”, após a re -bronquite novamente sofre por vários dias.

A câmara no décimo andar da universidade policlínica continua com tratamento terapêutico, que foi reconstruído com base nos resultados dos testes que mostraram um “quadro clínico complexo” e que aconselha uma hospitalização muito curta.

Mas o papa é chamado de “bom humor” ao lado dele e, além do descanso necessário, ele não negligencia seus hábitos: por exemplo, ontem à noite para uma hora de jantar, a paróquia da família Sagrada em Gaza fez por meses para Faça sua proximidade com a comunidade católica todos os dias na zona, nesses momentos tão difíceis para a população.

Ouvir o papa no sábado 22 é cancelado



“Devido à saúde do Santo Padre, a audiência do Jubileu é cancelada no sábado, 22 de fevereiro”. Isso foi comunicado pela sala de imprensa do Vaticano, que acrescenta: “Para celebrar a missa sagrada por ocasião dos diáconos do Jubileu, programado para domingo, 23 de fevereiro, às 9:00, na Basílica de San Pietro, o Papa Francisco Delegado Pope Francisco se Mons.

