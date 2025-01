Para o realinhamento do imposto especial sobre o consumo de combustíveis 1-2 cêntimos, recursos para TPL

Está a chegar o ajustamento dos impostos sobre o consumo, que o governo indicou no plano orçamental estrutural. A intervenção consta do parecer que foi hoje votado pela Comissão de Finanças do Senado sobre o decreto legislativo do imposto sobre o consumo.

A Comissão expressa um “parecer favorável” sobre a disposição e estipula a condição “delineamento da tendência para a convergência das taxas dos impostos especiais de consumo aplicadas ao gasóleo e ao gasóleo durante um período adequado na faixa de 1 a 2 cêntimos de euro. gasolina”. Os recursos, conforme especificado, serão destinados ao transporte público local.

