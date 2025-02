A adesão da Ucrânia à OTAN não é um resultado “realista” de um acordo de paz com a Rússia. Isso foi informado pelo novo chefe do Pentágono Pete Hegseth, lançando uma reunião do grupo de contatos na Ucrânia, presidida pela Grã -Bretanha. Hegset acrescentou que “estamos em um momento crítico de guerra, o conflito deve terminar. Queremos Ucrânia soberana e próspera, mas trazer de volta à fronteira antes de 2014 não é realista ”.

“Não deve haver Minsk 3 na Ucrânia, garantias de segurança robustas devem ser fornecidas para garantir que a guerra ainda não comece, mas deve ser garantida por unidades européias e não européias e unidades de tempo e não europeus e unidades e não européias e Se houver uma missão de manter a paz, não deve ser uma missão da OTAN e pode não haver cobertura 5 ”. Isso foi informado pelo novo chefe do Pentágono Pete Hegseth, lançando uma reunião do grupo de contatos na Ucrânia, presidida pela Grã -Bretanha. Hegseth descartou a presença de soldados americanos.

Os EUA terão uma “prioridade indopacífica” no futuro E a Europa na Europa terá que “assumir a responsabilidade pela defesa convencional”. Isso foi informado pelo novo chefe do Pentágono Pete Hegseth, lançando uma reunião do grupo de contatos na Ucrânia, presidida pela Grã -Bretanha.

“Os EUA – acrescentaram – eles permanecem envolvidos na OTAN e na Europa segura, mas não toleram mais desequilíbrios”, acrescentou.

O objetivo de gastar a defesa da OTAN deve ter “mais de 3%”. Disse o Secretário Geral da Aliança Mark Rutte e voltou a um convite de aliado para fazer “muito mais”.

“Em 2024, aliados de nascimento na Europa e no Canadá investiram US $ 485 bilhões em defesa, o que é um aumento em comparação com quase 20% em comparação com 2023, com dois terços de aliados que gastam pelo menos 2% do seu PIB de defesa. Espero que ainda mais aliados atinjam isso e, em muitos casos, exceda a meta em 2025. Temos que fazer muito mais ‘”,” sublinhado.

“Temos que fazer muito mais para ter o que precisamos desencorajar e a defesa para ser compartilhado de uma maneira mais justa”, explicou Rutte na presença do novo ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em sua primeira viagem à sede da Aliança, enfatiza que isso Em várias ocasiões, se a OTAN parar a 2% ‘não será capaz de se defender em cinco anos e reafirmar a necessidade de “mais esforço” nas despesas a serem designadas para a defesa.

O Kremlin se recusa a trocar o território e não confirma a reunião de Putin-Witkoff



Enquanto isso, o IIL Cremlin não confirmou ou abandonou a suposta reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o correspondente americano no Oriente Médio Steve Witkoff, que estava em Moscou ontem para se casar com o cidadão americano Mark Fogel em casa. “Não tenho nada a dizer sobre este tópico, não tenho informações para você sobre este tópico”O porta -voz, Dmitry Peskov, disse, mencionado por Tass.

Peskov, no entanto, enfatizou que Moscou se recusa a trocar o território com a UcrâniaHipótese causada ontem Volodymyr Zlensky Em uma entrevista ao The Guardian como uma base possível para negociações. “Isso é impossível. A Rússia nunca falou e nunca discutirá a troca de seu território ”, disse um porta -voz do Kremlin que se refere à região de Kursk, em parte ocupada pelo exército ucraniano. Peskov disse que as unidades militares ucranianas, atualmente presentes na região russa de Kursk, “serão excluídas deste território, serão destruídas”.

E no que diz respeito à libertação de Fogel, ele indicou que “um cidadão russo será lançado atualmente nos Estados Unidos e voltará para casa nos próximos dias”.

O conhecido maestro da Fox News, Sean Hannity, disse que um correspondente especial Witkoff voou para Moscou a bordo de sua aeronave privada para tratar a libertação do Fogel Americano, três horas e meia com o presidente russo Vladimir Putin. “Witkoff vai e aparentemente fala por 3,5 horas com Putin e traz Fogel em casa”, disse o condutor americano em entrevista por telefone, relatou sobre o Ministério das Relações Exteriores dos EUA, com o ministro das Relações Exteriores Marco Rubio, que não confirmou ou negou sessões.

