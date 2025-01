Paradise Episódio 3 Resumo e conclusão: Que mensagem Cal para Xavier foi deixada?

Paraíso Os episódios 2 e 3 estrearam em Hulu e Disney+ em 28 de janeiro. Embora a série gire predominantemente em torno do agente Sterling K. Brown, Xavier Collins, cada episódio se concentra em diferentes personagens secundários. A estréia da série lança luz sobre o presidente de James Marsden, Cal Bradford, enquanto o episódio 2 é sobre Samantha Redmond por Julianne Nicholson, e o episódio 3 está concentrado no Dr. Gabriela Torabi por Sarah Shahi, que revela informações importantes Xavier logo antes do Os créditos começam a rolar. Aqui está um resumo com spoilers sobre o final do episódio 3 do Paradise.

O que acontece no final do episódio 3 do paraíso?

O episódio 3, intitulado “O arquiteto do bem -estar social”, é sobre a Dra. Gabriela Torabi, uma terapeuta que projetou o aspecto psicológico da vida em Paradise City. No final do episódio, ele revela a Xavier que seu trabalho real era selecionar as pessoas que sobreviveram ao evento apocalíptico.

Em outros lugares, Jon Beavers, Billy Pace, e o agente de Nicole Brydon Bloom, Jane Driscoll, são questionados sobre por que eles desligaram o sistema de segurança várias vezes. Eles afirmam que fizeram isso para tentar coisas que o presidente possuía, incluindo seus videogames. Sua desculpa efetivamente é que eles estavam entediados protegendo o presidente dentro de um bunker e pensou que nada poderia acontecer com o homem.

Que mensagem deixou Cal para Xavier?

Nos momentos finais do episódio, Gabriela e Xavier se tornam sexualmente íntimos no banheiro, longe das câmeras voyeuristas colocadas em toda a cidade artificial. Gabriela revela a Xavier que Cal deixou uma mensagem para ele e que Cal lhe disse que se algo acontecesse com ele, ele deveria encontrar Xavier e dizer a ele que Billy era perigoso.

Xavier parece confiar em Billy quase sem dúvida. Dado o título do próximo episódio, “Agent Billy Page”, é seguro presumir que ele se concentrará no personagem e revelará detalhes importantes sobre ele.