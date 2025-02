Paradise Episódio 5 Ending explicou: Por que (spoiler) o comprimido de limão tem?

Paradise Episódio 5 Agora ele está transmitindo em Hulu e Disney+, e os espectadores estão ansiosos para saber o que acontece no episódio. Intitulado nos palácios dos reis coroados, o episódio explora os últimos dias da vida de cal através das perspectivas de outros personagens. Isso inclui momentos que o público vislumbrou brevemente em episódios anteriores. Aqui está tudo que você precisa saber sobre o Episódio 5 do fim do paraíso.

O episódio 5 do paraíso sugere como Cal morreu

O episódio 5 sugere que Cal sabia que eles o matariam em breve.

O episódio começa com um flashback em um momento antes de o cal se tornar presidente. Ele zomba de seu relacionamento com o pai, um magnata do petróleo e, ao longo do episódio, sua dinâmica se desenvolve ainda mais. Já foi estabelecido no programa que Cal era essencialmente uma figura decorativa em Paradise City.

O episódio 5 revela que até seu pai tinha mais poder do que ele. Em seus últimos dias, Cal começou a desafiar as limitações sobre ele, fazendo perguntas e se rebelando contra as normas. Ele descobriu componentes restritos em seu tablet e usou as pegadas digitais de seu pai para obter acesso. Com isso, ele aprendeu a verdade sobre Billy e como o velho mercenário estava sendo manipulado por Sinatra. Lime até a confrontou sobre os segredos do povo.

Cal entendeu que sua morte era iminente. Ciente do que Sinatra era capaz, ele deixou pistas para Xavier. No final do episódio 5 do paraíso, os eventos de Xavier Orchestra que expõem a verdade aos cidadãos de Paradise City, garantindo que os sacrifícios de Cal e Billy não fossem em vão.

Por que Presley tem o comprimido de limão?

Nos momentos finais do episódio, é revelado que Presley tem o Tablet de Lime. descartado pelos membros restantes da família. Embora seja improvável que Presley tenha sido responsável pelo assassinato do cal, ele pode ter testemunhado o verdadeiro culpado e poderia ter a chave para resolver o mistério.