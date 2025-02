Paradise Episódio 6 Ending explicou: a esposa de Xavier, o destino de Teri explicou

Paradise Episódio 6Intitulado “Você solicitou por milagres”, agora está sendo transmitido em Hulu, e os fãs se perguntam Como fins. Neste episódio, Xavier (Sterling K. Brown) finalmente faz seu movimento contra Sinatra (Julianne Nicholson) depois de revelar a cidade inteira que eles estão deitando uma mensagem sobre o céu artificial. Também encontramos a esposa de Xavier, Teri (Enuka Okuma), em cenas de flashback enquanto a série continua a explorar os últimos dias antes da ocorrência do apocalipse.

O que aconteceu com o final do episódio 6 do paraíso?

O episódio 6 do paraíso termina com um confronto entre Xavier e Sinatra. Nos episódios anteriores, o primeiro encontrou evidências suficientes para convencê -lo de que Sinatra havia matado Cal e Billy e está escondendo o fato de que ainda existem pessoas que vivem na superfície. Xavier une forças com Nicole Robinson por Krys Marshall para derrubar Sinatra. Nicole teve uma aventura com limão e estava apaixonada por ele. Como Xavier, ela procura uma remuneração.

Eles reúnem um grupo de ex -militares e atacam o cache das armas. Quando ele começa a perder o controle sobre a cidade que ele construiu cuidadosamente, Sinatra se aproxima da Dra. Gabriela Torabi por Sarah Shahi, que, apesar de suas dúvidas sobre a outra mulher, ainda acredita nela e no objetivo do paraíso da cidade.

Em outros lugares, Presley e Jeremy convencem Kane a ajudá -los a acessar Cal.

No final do episódio, Xavier confronta Sinatra, que afirma que Teri ainda está vivo.

A esposa de Xavier, Teri morta ou ao vivo no paraíso episódio 6?

Como mencionado anteriormente, Sinatra diz a Xavier que Teri ainda está vivo no paraíso do episódio 6. Isso pode ser uma mentira, pois sem dúvida está ciente de quão importante a família de Xavier é para ele. Tornou -se cada vez mais um componente selvagem em sua comunidade estritamente controlada. Ele provavelmente entende que a única alavancagem que ele pode ter contra esse homem é sua família. Jane a leva apenas ao convencer Presley a vir com ela. No entanto, para manipulá -lo completamente, Sinatra precisa dar esperança e até um propósito. O que ela revela sobre Teri pode fazer isso, embora seu efeito seja temporário se isso for realmente uma mentira.

Como alternativa, Sinatra está dizendo a verdade, e Teri está em algum lugar. Pelo que sabemos, aparentemente ele foi deixado para trás em Atlanta quando a civilização caiu, e Xavier culpa Cal por sua morte. Provavelmente, Sinatra acredita que revela o verdadeiro destino de sua esposa, ela pode garantir a lealdade de Xavier.