Paradise Temporada 1 Episódio 6 Data de lançamento, hora, onde ver

Paraíso O episódio 6 da 1ª temporada está prestes a cair, e os fãs estão cheios de emoção pelo que virá a seguir. Muitos estão curiosos sobre onde ver a série nos Estados Unidos e no Reino Unido. O próximo episódio, intitulado “Você solicitou por Milagros”, mostrará como Xavier e Robinson implementam seus planos enquanto Sinatra tenta manter o paraíso como é.

Aqui estão todas as informações essenciais sobre a data de lançamento, a hora e as opções de visualização para o episódio 6 da 1ª temporada do Paradise.

O episódio será lançado em 18 de fevereiro de 2025 às 12h PT e 3 da manhã ET.

Confira seus horários de lançamento nos Estados Unidos abaixo:

Zona horária Data de lançamento Tempo de lançamento Tempo leste 18 de fevereiro de 2025 3 da manhã Hora do Pacífico 18 de fevereiro de 2025 12:00 Tempo central (nós) 18 de fevereiro de 2025 2h Hora de verão britânico (Reino Unido) 18 de fevereiro de 2025 9h

Onde ver o paraíso Temporada 1 episódio 6

Você pode ver Paradise Season 1 Episódio 6 através do Hulu.

Os espectadores podem aproveitar o mais novo episódio do Paradise, temporada 1, episódio 6 exclusivamente através de Hulu. Esta plataforma é um serviço de transmissão de primeiro nível que fornece uma grande seleção de conteúdo vivo e sob demanda. Com vários planos de assinatura disponíveis, oferece aos espectadores controle total sobre como eles gostam de seus programas e filmes. O Hulu oferece um plano de assinatura com anúncios por US $ 9,99 por mês, enquanto sua opção sem anúncios está disponível por US $ 18,99 por mês.

O que é a primeira temporada do paraíso?

Esta série de thriller-drama americana ocorre em um extenso bunker subterrâneo no Colorado, três anos após um evento devastador do fim do mundo. A história se concentra no agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Xavier Collins, que tem a missão de descobrir a verdade por trás do assassinato do presidente.

A sinopse oficial para o paraíso a primeira temporada é a seguinte:

“A tranquilidade em uma comunidade serena e rica habitada por alguns dos indivíduos mais importantes do mundo explode quando ocorre um assassinato impressionante e uma investigação de alto risco se desenvolve”.