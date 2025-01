Paralisia total! Localização da entrada de acesso Haul Abah Guru Sekumpul Radio 3 KM

Kalimantan do Sul, AO VIVO – Há um aumento no número de congregações de Haul Abah Guru Sekumpul de ano para ano, principalmente na 20ª rodada de 2024. Essa condição faz com que os usuários de todos os tipos de veículos automotores tenham que percorrer uma distância mínima de 3 quilômetros para se aproximar. para o local do evento.

Shofya, um membro da congregação da cidade de Banjarbaru, disse que teve que estacionar sua motocicleta na fronteira de Banjarbaru e Banjar Regency.

“Sim, há muito trânsito, embora este ano a saída seja mais cedo do que no ano passado”, disse.

De acordo com Shofya, no 19º Abah Guru Sekumpul Haul em 2023, ela e sua mãe ainda podiam acessar um raio de 1 quilômetro do local do evento.

 Vários paroquianos de Abah Guru Sekumpul estavam prontos para dormir em frente às casas dos moradores ao redor do local do evento – Foto Doc Faidur Foto: VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan do Sul)

“No ano passado, participamos da procissão Haul Abah Guru Sekumpul saindo da casa da família perto do túmulo. Apesar de termos saído de casa depois do meio-dia”, disse ele.

Enquanto isso, um dos voluntários da Zona 7 na área de Sekumpul Ujung, chamado Dayat, disse que o aumento no número de peregrinos que participaram da excursão Abah Guru Sekumpul desta vez foi realmente inesperado.

“Nós, voluntários, sabemos que há um aumento na congregação, mas este ano é realmente inesperado”, disse ele.

Dayat explicou que a partir das 09h00 WITA, ele e outros voluntários começaram a orientar ativamente a congregação que desejava se aproximar do local do evento.

“O amor deles por Abah Guru Sekumpul é extraordinário, eles continuam vindo e tentando se aproximar do local do evento. Embora os estacionamentos de veículos motorizados estejam lotados desde ontem”, acrescentou.

A chegada da congregação Abah Guru Sekumpul à tarde foi saudada com uma gravação da leitura do livro Maulid Simthud Durar escrito por Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, que foi lido ao vivo por KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, via do canal de televisão local Ar-Raudhah.