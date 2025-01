Parasita IMAX Resort até a data criada para o filme Bong Joon-Ho

ParasitaUma comédia negra premiada do aclamado cineasta sul-coreano Bong Joon-Ho retornará aos cinemas com um lançamento exclusivo da IMAX em fevereiro.

O Parasita recebeu a aclamação crítica em seu lançamento em 2019 e se tornou a primeira característica do idioma que não é inglês a ganhar um Oscar de melhor filme. Ele estrelou a música Kang-ho (um motorista de táxi), Choi Woo-Shik (um paradoxo assassino), Park So-Dam (Registro de Juventude), Jang Hye-Jin (mais que a família), Lee Sun-Kyun (Projeto Silêncio), Cho Yeo-Jeong (o servo) e muito mais.

Para comemorar o quinto aniversário do Parasita desde o seu lançamento inicial, o Neon trará a aclamada função de retorno aos cinemas com um lançamento exclusivo da IMAX a partir de 7 de fevereiro. O filme de 2019 é apenas uma adição à já extensa lista de características aclamadas pelos críticos, que inclui cães latindo cães latindo cães. Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Madre (2009), Snowpiercer (2013), Okja (2017). O próximo projeto do diretor é a comédia de ficção científica negra Mickey 17, estrelada por Robert Pattinson. Ele está pronto para o lançamento teatral em 7 de março.

O Parasite ganhou um total de quatro prêmios da Academia, como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Script original e Melhores Fareos Internacionais.

A sinopse diz: “Conheça a família da família: a imagem da riqueza aspiracional. E a família Kim, rica em inteligência de rua, mas não muito mais. Seja para a oportunidade ou destino, essas duas casas se juntam e os Kims sentem uma oportunidade de ouro. VELOCIDADE POR KI-WOO Em idade universitária, os filhos de Kim são instalados de maneira expedente como tutor e terapeuta de arte, para os parques. Logo, uma relação simbiótica entre as duas famílias é formada. Os Kim fornecem serviços de luxo “indispensáveis”, enquanto os parques evidentemente evitam toda a sua casa. Quando um intruso parasita ameaça o novo conforto dos Kims, uma batalha selvagem e subsistente pelo domínio explode, ameaçando destruir o frágil ecossistema entre os Kim e os parques.

Os ingressos para a data de IMAX do parasita são À venda agora.