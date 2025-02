Parceiro afiliado do ano, eu aprecio a ponte de milhares de MSME trabalhadas em estratégias de marketing digital

VIVA – Tik Star Media Indonésia ganhou com sucesso um prestigioso prêmio como “Parceiro afiliado do ano” No evento ShopTokopedia e Tokpedia Summit 2024/2025. Este prêmio foi concedido como uma forma de apreciação pelo papel de Tik Star Media Indonésia na ingressora de marcas e criadores por meio de um sistema afiliado, que contribuiu significativamente para o crescimento de ecossistemas de comércio eletrônico na Indonésia.

Como uma das principais agências afiliadas do país desde 2021, a Tik Star Media Indonésia ajudou milhares de MSME e marcas a aumentar a visibilidade e as vendas por meio de estratégias de marketing baseadas em conteúdo digital, transmissão ao vivo e influência do marketing.

Esse sucesso é inseparável da sinergia próxima com a Tiktok Shop e a Tokpedia, que agora registra o crescimento dos valores de transação até 30 vezes e um aumento na receita de MSME em 95%. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

 ShopTokopedia e Tokpedia Summit 2024/2025

No caso de ser realizado em Ritz-Carlton Pacific Place, Yakarta, Tomy Li, como CEO da Tik Star Media Indonésia e Ibooming, eles expressaram sua gratidão e esperança de continuar desenvolvendo ecossistemas de marketing digital que eram cada vez mais fortes e inclusivos.

“Este prêmio é a prova de que o sistema afiliado tem um grande impacto no MSME e nos criadores da Indonésia. Espero que todos possamos continuar construindo um ecossistema digital mais avançado, capacitam mais criadores e fornecem soluções de marketing eficazes para marcas e marcas MSME”. Ujar Tomy Li

Como parte do IBooming, a maior plataforma de exposições digitais do sudeste da Ásia, a Tik Star Media Indonésia fortaleceu ainda mais sua posição na indústria de marketing de afiliação e influenciar o marketing.

Com mais de 1 milhão de criadores em 5 países (Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã e Filipinas), Ibooming e Tik Star Media Indonésia agora trabalham juntos para apresentar oportunidades econômicas mais amplas para criadores, afiliados e mipyme.

Este prêmio confirma ainda o compromisso da Tik Star Media Indonésia de continuar inovando em estratégias de marketing digital e fortalece a colaboração com a Tiktok Shop e a Tokpedia.

Com esta etapa, espera -se que mais MSME e indivíduos obtenham sucesso na economia digital de desenvolvimento rápido.