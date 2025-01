Pare a liga sobre o superintendente, há um confronto entre Giuli e Salvini na cultura DL

“A maior parte do ataque da liga aos guardas que está prejudicando a proteção de nossa herança cultural, com o pedido de desculpas de“ simplificação ”, está ausente nas contas de renderização. Nosso patrimônio de arte e paisagem exposto a especulações e interesses privados expostos a especulações e interesses privados. A exposição de M5s na Comissão Cultural da Câmara e no Senado confirma isso na nota. “Nós – adicionamos – digamos imediatamente: não aceitaremos a reformulação ou comprometemos confortáveis ​​úteis apenas para resolver a batalha dentro da maioria, mas potencialmente adequada para comprimir a proteção do patrimônio cultural. A proteção de nossa história não é uma mercadoria de troca: deve ser defendida com determinação, sem ambiguidade e sem usar ”.

História



A maioria faz faíscas na cultura dos regulamentos de Lego e IDE que vão para o confronto direto. Pelo contrário, que diz respeito diretamente a dois ministros: Matteo Salvini e Alessandro Giuli. O fusível é iluminado por uma mudança nas disposições que foram revisadas pela Comissão Cultural da Comissão por sua transformação na primeira leitura. Apresentando -o como o primeiro signatador é um representante da liga, fora da Comissão, Gianangelo Bof, vice -presidente da Comissão Parlamentar de Simplificação e Membro da Comissão de Meio Ambiente e Trabalho Público: A proposta planeja esvaziar o poder do superintendente para fazer seu consentimento para a obrigação de realizar várias intervenções em áreas protegidas. Desde a abertura das estradas até a colocação, por exemplo, comportamento em áreas submetidas a marcas de proteção ou publicidade perto de ativos da paisagem.

“O golpe inaceitável da mão que corre o risco de devastar nosso patrimônio histórico e paisagístico” protesta contra a oposição que grita por um escândalo, apontando para o índice do Ministro da Infraestrutura Salvini, que deu seu chapéu para propor seus aspectos sociais. “Mais simplificação e burocracia menor, após a linha de linha-casa” do slogan, que deseja confiar ao município a última palavra sobre todas as decisões de cidades e paisagens que não dizem respeito a grandes monumentos.

Mas mais do que da oposição, O sul do Tirol vem do Ministério da Cultura, que expressa uma visão negativa na comissão pedindo download para a mudança da liga. Um gesto sensacional seguido de uma reação igualmente clara: “A pedido de milhares de cidadãos, empreendedores e associações que a liga pretende continuar em batalha para derrotar o lado de Salvini nesse sentido, confirma uma emenda que é um papel do Superintendente E também define Conta ad hoc “Aguarde fontes de Carroccio.

Entre LEGO e IDE, há um braço de luta livre, por um lado, Salvini empurrou para o aliado. E por outro giuli, diferentemente de qualquer hipótese de ajuste que contenha a redação de “opinião obrigatória, mas não vinculativa sobre o supervisor”.

A colisão bloqueou o trabalho da Comissão, que foi fornecido nesta semana como um momento para explorar as emendas em relação à discussão na classe planejada para a próxima semana. Enquanto isso, a disposição ainda está no programa do trabalho da Câmara de Câmara, que hoje se reuniu para uma discussão geral sobre o decreto.

Reprodução reservada © Copyright ANSA