Parece perfeito ao longo do dia, aqui há 5 dicas para maquiagem duradoura e anti -fadado no estilo de Ijfina amalia

Yakarta, vivo – Para algumas pessoas, a maquiagem não é apenas uma ferramenta para melhorar a aparência, mas também se torna uma forma de comunicação para se expressar. No entanto, a maquiagem com condições gordas de pele facial é, de fato, um desafio para a maioria das mulheres indonésias que vivem em um clima tropical. A combinação de condições de couro oleoso e clima tropical é o que muitas vezes torna a maquiagem desbotada mais rapidamente.

Por esse motivo, escolher o tipo de produto que coincide com as características da pele é a chave para a nossa maquiagem parecer impecável e durável ao longo do dia. Ijfina Amalia, um conteúdo ativo de criadores de beleza no programa de afiliados de compra do YouTube com a ShopEee, tem muitas dicas para superar esse problema.

“Eu sempre quero ajudar as mulheres a se sentirem mais seguras com a maquiagem que usam. A visão principal é compartilhar a inspiração e a maquiagem de beleza, além de educar as mulheres que têm características e necessidades diferentes da pele. Para aqueles que eles têm pele oleosa E muitas vezes realizam atividades fora de casa o dia todo, a manutenção da maquiagem ainda é durável e não é importante em coisas importantes.

https://www.youtube.com/watch?v=UH2UIZ_-1UW

Manter a maquiagem que ainda é impecável e duradoura ao longo do dia é a principal necessidade de todos aqueles que têm alta mobilidade. Não é mais necessário se preocupar, consulte as seguintes dicas para a maquiagem mais durável e anti -fadada ao longo do dia Ijfina Amalia!

1. Verifique se seu rosto está molhado antes de aplicar maquiagem

Antes de começar a maquiagem, o primeiro passo para o qual você deve prestar atenção é

Verifique se a pele facial está molhada. Porque? A pele seca fará rachadura de maquiagem ou quebrar rapidamente e, é claro, interferirá na aparência impecável que você deseja. Portanto, não perca um hidratante ou protetor solar que se adapte ao seu tipo de pele. Se a sua pele tende a ser oleosa, escolha um produto leve e rapidamente absorvido para não fazer o rosto parecer pesado ou excessivo de gordura.

2. Use os primers para ajudar a compensar para durar mais tempo

Muitas vezes, perdemos os primers, embora este produto possa ter um efeito extraordinário em nossa maquiagem. O primário com conteúdo de silício pode ajudar a criar uma superfície mais suave e fosca da pele, o que torna as bases mais facilmente ligadas e duráveis. Além disso, o silício primário também ajuda a controlar o petróleo; portanto, sua maquiagem permanece durável, embora suas atividades estejam fazendo o dia todo. Escolha uma cartilha que se adapte à sua pele!

3. Escolha uma base com uma fórmula duradoura que se adapte ao tipo de pele

A base é a base de toda a tela de maquiagem, por isso é muito importante escolher a correta. Se você tem pele oleosa, evite a base com o resultado final do molhado, porque você pode fazer com que sua pele pareça mais gordurosa. Pelo contrário, escolha uma base com uma fórmula de longo prazo projetada para durar mais, especialmente em gordura. Verifique se a base que você escolher tem resultados

O fim é macio ou fosco, porque isso manterá a maquiagem fresca e não fácil de desaparecer. Com a base correta, sua aparência permanecerá natural e confortável ao longo do dia.

4.

Após a base, não se esqueça de bloquear a maquiagem com poeira solta. Este produto serve para absorver o excesso de óleo na face, especialmente em áreas que tendem a ser mais oleosas, como a zona T. Além disso, esse pó também ajuda a criar uma tela mais suave e acasalada. Basta aplicar a poeira frouxamente e sua maquiagem parecerá fresca sem precisar pulverizar com frequência. Este é um truque simples que pode manter sua maquiagem no ponto o dia todo!

5. Não se esqueça da colocação de spray para maquiagem perfeita

Termine sua rotina de maquiagem com configurações de spray. Esta é uma etapa importante para garantir que todos os produtos que você aplicou permaneçam perfeitos e duradouros. A configuração do spray fornecerá um efeito final unificado, fazendo com que a maquiagem pareça mais natural e garantir que tudo permaneça no lugar. Certifique -se de escolher uma configuração de spray leve e não elegante, para que os resultados sejam confortáveis ​​e não interfiram em suas atividades ao longo do dia.

“Manter a maquiagem permanece perfeita e duradoura não é difícil se entendermos as necessidades da pele e escolher o produto certo. É importante entender as características da pele com cuidado, para que a maquiagem permaneça duradoura e confortável. Com as técnicas E produtos corretos, podemos manter a aparência fresca e perfeita o dia todo. que tem sido um conteúdo de criadores de beleza de 6 anos. voltar.

O Programa de Afiliados de Compra do YouTube com a Shopee se tornou uma plataforma que oferece grandes oportunidades para criadores de beleza como Ijfina Amalia inspirando mais público. Unindo desde o início do lançamento do programa, a IJFINA continuou a usar esse programa para recomendar produtos de beleza relevantes para as necessidades das mulheres. Ijfina disse que sua paixão por criar conteúdo sobre o mundo da beleza também conseguiu ajudá -la a aumentar significativamente a renda depois de ingressar neste programa.

Além disso, a flexibilidade oferecida por este programa permite que você continue trabalhando em casa enquanto compartilha dicas de maquiagem.