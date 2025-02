Parece que o verão em fevereiro, quando os níveis de mercúrio aumentam além de 35 graus Celsius em Andhra Pradesh

É fevereiro e parece o verão em Andhra Pradesh, com os níveis de mercúrio além da marca Celsius de 35 graus em muitos lugares.

As perspectivas de chuva e temperatura do Departamento de Meteorologia da Índia (IMD) em fevereiro de 2025, publicadas em 31 de janeiro, previstas acima das temperaturas mínimas e máximas mínimas e máximas durante o mês em Andhra Pradesh.

O mais alto do mês até agora foi registrado em Nandigama do distrito da NTR nos dias 4 e 5 de fevereiro, quando as temperaturas máximas tocaram 38,4 graus Celsius, a sétima maior nos últimos 20 anos. Foi um desvio de temperaturas normais em 6 graus Celsius em 4 de fevereiro e 5,7 graus Celsius no dia seguinte.

Entre 1 e 8 de fevereiro, as temperaturas permaneceram altas em todo o estado, mas mais pronunciadas na costa norte e sul de Andhra Pradesh, com as saídas das temperaturas máximas que variam entre 4 graus Celsius e 6 graus Celsius. Isso foi visto em Machilipatnam, Tuni, Bapatla, Kalingatnam, Visakhapatnam e Narsapur, entre outros lugares. Em Rayalasema, os resultados permaneceram entre 1 grau Celsius e 3 graus Celsius.

Não havia nada incomum nisso, explica IMD, Amaravati, diretor S. Stella. “Na semana passada, a circulação anticiclônica do vento prevaleceu sobre Andhra Pradesh e Telangana. Ventos secos, céu claro e luz solar direta levaram a aumentos de temperaturas ”, afirmou.

Para o alívio das pessoas, as temperaturas máximas tiveram uma ligeira queda nos dias 9 e 10 de fevereiro. No entanto, a previsão semanal do IMD não garante alívio prolongado, pois as temperaturas máximas podem estar acima do normal em 2 graus Celsius a 4 graus Celsius em todo o estado até 13 de fevereiro.

Na segunda -feira, Nandigama registrou uma temperatura máxima de 35,3 graus Celsius, enquanto o mais alto do dia foi registrado em Kurnool, a 35,7 graus Celsius, um desvio do normal por 1,7 graus Celsius.

A temperatura permaneceu em 31,77 graus Celsius, mesmo às 20h, em Kosigi, no distrito de Kurnol, de acordo com as informações climáticas em tempo real disponíveis na Sociedade de Planejamento de Desenvolvimento do Estado de Andhra Pradesh.

A Sra. Stella disse que, em comparação com a primeira semana, a segunda semana de fevereiro estava menos quente devido a uma mudança na direção dos ventos e acrescentou que as temperaturas podem aumentar novamente.

É provável que os verões deste ano sejam mais difíceis, mas as autoridades esperam que a perspectiva sazonal confirme o mesmo.