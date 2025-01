Paris Hilton mostra sua casa em Malibu destruída por incêndios florestais: “A angústia é verdadeiramente indescritível”

Paris Hilton compartilha uma visão de sua casa em Malibu, que foi destruída pelos incêndios florestais que se espalharam pela Califórnia e diz que a perda é “devastadora além das palavras”.

“Estou aqui no que costumava ser nossa casa, e o desgosto é realmente indescritível”, escreveu a herdeira de um hotel de 43 anos e estrela de reality shows em um post na quinta-feira.no Instagram.

“Mas agora, estando aqui e vendo com meus próprios olhos, sinto como se meu coração tivesse se despedaçado em um milhão de pedaços”, disse Hilton em uma legenda que acompanha um vídeo que mostra as ruínas queimadas de sua casa, incluindo alguns destroços que ainda apareceram. estar queimando

“Esta casa não era apenas um lugar para morar; era onde sonhamos, rimos e guardamos as mais lindas lembranças em família”, disse a mãe de dois filhos.

“O que me parte ainda mais o coração é saber que esta não é só a minha história. Muitas pessoas perderam tudo. Não são apenas as paredes e os tetos, mas as memórias que fizeram daquelas casas lares. São as fotos, as memórias, as peças insubstituíveis de nossas vidas”, disse ele.

Pelo menos 10 pessoas morreram devido aos incêndios florestais na área de Los Angeles que começaram no início desta semana e queimaram mais de 10.000 casas e estruturas, segundo autoridades da Califórnia.

Hilton, que no mês passado comemorou a aprovação pelo Congresso da Lei Institucional de Fim do Abuso Infantil, um projeto de lei de bem-estar juvenil pelo qual ela fez lobby no Capitólio, descreveu no início desta semana ter testemunhado a destruição de sua casa.

“Sentar-me com a minha família, ver as notícias e ver a nossa casa em Malibu arder ao vivo na televisão é algo que ninguém deveria experimentar”, disse ele.escreveu em XNa quarta-feira.

Em sua mensagem final, Hilton disse que, apesar da dor, ela tem “uma sorte incrível”.

“Meus entes queridos, meus bebês e meus animais de estimação estão seguros”, disse ela. “Isso é o mais importante e mantenho essa gratidão com tudo o que tenho.”

Expressando gratidão aos socorristas e bombeiros, Hilton escreveu: “Que este seja um lembrete para manter seus entes queridos por perto. Valorize os momentos. A vida pode mudar em um instante, e é o amor que compartilhamos que realmente importa.”





Fonte