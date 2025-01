Partido Republicano do Senado aumenta planos fiscais da Câmara

Negócios e Economia Negócios e economia História completa

State Farm cancela anúncio do Super Bowl devido a incêndios florestais na Califórnia A gigante de seguros State Farm cancelou um anúncio do Super Bowl que estava programado para ir ao ar durante o grande jogo de fevereiro, em parte, disse, por causa dos devastadores incêndios florestais na Califórnia. História completa

Kevin O’Leary oferece US$ 20 bilhões em dinheiro pelo TikTok O investidor Kevin O’Leary, amplamente conhecido como uma estrela de “Shark Tank”, disse que ofereceu aos proprietários do TikTok US$ 20 bilhões em dinheiro para comprar a plataforma durante uma aparição na sexta-feira no “America’s Newsroom” da Fox News. História completa

Prefeitos de todo o país alertam para agravamento do déficit habitacional Os presidentes de câmara de todo o país alertam para o agravamento do défice habitacional, uma vez que décadas de “subinvestimento”, juntamente com o aumento dos custos da habitação durante a pandemia da COVID-19, contribuíram para a inacessibilidade da habitação para a maioria dos americanos, de acordo com um inquérito. História completa

O relógio Próximos tópicos de notícias e eventos que estamos acompanhando: Presidente eleito Trump Ele deverá assinar uma série de ordens executivas, incluindo possíveis tarifas sobre Canadá, México e China, depois que ele tomar posse na segunda-feira ao meio-dia horário do leste dos EUA. Em outras notícias Expanda com mais histórias do dia: O que acontecerá com o TikTok nas lojas de aplicativos da Apple e do Google no domingo? Com o presidente eleito Trump aumentando a incerteza sobre se a proibição do TikTok entrará em vigor, o… História completa

É bom saber Notícias económicas e empresariais que destacamos de outros meios de comunicação: Democratas pressionam pela supervisão da posse enquanto o Comitê Trump ganha dinheiro dinheiro (CNBC)

(CNBC) Instagram e YouTube se preparam para Beneficiar De uma proibição do TikTok (O jornal New York Times)

De uma proibição do TikTok (O jornal New York Times) A escolha de Bondi como procurador-geral de Trump revela US$ 3 milhões estoque verdadeiramente social (Lei Bloomberg) O que os outros estão lendo Principais notícias de The Hill agora: Suprema Corte mantém proibição do TikTok Na sexta-feira, a Suprema Corte manteve por unanimidade uma lei que exige que a controladora da TikTok, com sede na China, se desfaça do aplicativo, estabelecendo uma proibição que entrará em vigor no domingo. Leia mais Protestos na posse de Trump sublinham como a resistência mudou Os manifestantes estão programados para chegar a Washington, DC, no sábado, antes da posse do presidente eleito Trump, um evento que revelará como a resistência mudou nos oito anos desde que ele assumiu o cargo. Leia mais O que as pessoas pensam Opiniões relacionadas a questões comerciais e econômicas submetidas ao The Hill: Consertando o ‘N’ ausente em ‘NPR’: a mídia pública deve servir ao público americano em geral

