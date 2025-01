Paspampres impede que investigadores prendam o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol

Seul, AO VIVO – Investigadores sul-coreanos foram bloqueados pelas forças militares no complexo presidencial nos seus esforços para executar um mandado de prisão contra Yoon Suk Yeol, que foi suspenso do cargo devido à declaração da lei marcial no mês passado.

A Agência de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO), em comunicado por escrito aos repórteres na sexta-feira, disse que estava implementando a ordem.

 Presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol Foto: Sou Hun-jung/Yonhap via AP

No entanto, a polícia alegou que uma unidade militar que se acredita fazer parte do Comando de Defesa da Capital da Coreia do Sul impediu que os investigadores entrassem no complexo presidencial.

O CIO tem até segunda-feira, 6 de janeiro de 2024, para executar um mandado de prisão contra Yoon, que é acusado de rebelião e abuso de poder relacionado à sua declaração de lei marcial em 3 de dezembro de 2024.

No entanto, para além de possíveis confrontos com as forças de segurança presidenciais, os esforços dos investigadores do CIO foram ainda mais dificultados pelos milhares de apoiantes de Yoon que se manifestaram em frente ao complexo presidencial.

Os manifestantes reuniram-se perto do complexo presidencial durante vários dias para se oporem ao impeachment e à detenção de Yoon. Vários manifestantes tiveram mesmo de ser levados pela polícia para dispersar a manifestação.

Alguns observadores disseram que solicitar a prisão de Yoon no sábado ou domingo poderia levar a confrontos maiores. Enquanto isso, mantê-lo na segunda-feira seria muito próximo do prazo do mandado de prisão.

O CIO coordenou com a polícia e a unidade de investigação do Ministério da Defesa para conduzir uma investigação conjunta sobre a declaração de lei marcial de Yoon.

A equipe conjunta que executou o mandado de prisão era composta por 30 pessoas do CIO e 120 policiais, 70 dos quais aguardavam do lado de fora do complexo presidencial.

O CIO solicitou um mandado de prisão depois que Yoon ignorou três pedidos de interrogatório. A agência também obteve um mandado de busca no complexo presidencial.

A equipe jurídica de Yoon classificou a ordem como “ilegal e inválida”. Yun Gap-geun, membro da equipe de consultoria jurídica de Yoon, disse na sexta-feira que tomaria “ações legais” contra os esforços do CIO para prender seu cliente.

A polícia afirmou que se o Serviço de Segurança Presidencial ou os apoiantes de Yoon continuarem a tentar impedir o CIO de cumprir as suas funções, serão presos e acusados ​​de obstruir o desempenho das suas funções oficiais.

Se Yoon for preso com sucesso, os investigadores planejam levá-lo à sede do CIO em Gwacheon, ao sul de Seul, para exame antes de detê-lo. (formiga)