Passageiros da Jeju Air cancelam passagens aéreas em massa após acidente mortal

Jacarta – (EN) A indústria da aviação da Coreia do Sul está a registar um enorme aumento no número de cancelamentos de bilhetes de avião após o trágico acidente de avião de domingo, que matou 179 pessoas.

Iniciando de YonhapNa segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, até 13h, os voos da Jeju Air Co registraram o cancelamento de até 68 mil passagens e muitos passageiros ficaram preocupados com a segurança do voo.

A maioria dos cancelamentos ocorreu após o acidente do voo 7C2216 da Jeju Air, que caiu perto do Aeroporto Internacional de Muan, localizado na região sudoeste da Coreia do Sul.

 Avião da Jeju Air cai no aeroporto de Muan

O avião transportava 181 pessoas no momento do incidente e a tragédia aumentou a preocupação pública sobre a segurança das viagens aéreas. Dos 68 mil bilhetes cancelados, cerca de 33 mil foram para voos domésticos, enquanto mais de 34 mil foram para rotas internacionais.

Este acidente de avião fez com que muitos passageiros hesitassem em continuar a viagem. Os cancelamentos de passagens aéreas continuaram a aumentar, especialmente depois das 9h de domingo, quando a notícia do acidente começou a se espalhar. Poucas horas depois da tragédia, muitos passageiros optaram por cancelar os seus voos, tanto nacionais como internacionais.

As agências de viagens locais também relataram um impacto considerável após a tragédia. Os clientes cancelaram muitos pacotes turísticos e vários agentes de viagens suspenderam temporariamente as suas campanhas publicitárias e promocionais tanto na televisão como em plataformas online.

Um agente de viagens que não quis ser identificado disse ter recebido cerca de 40 consultas sobre cancelamentos de viagens somente no domingo. Ele também acrescentou que receberam o dobro de cancelamentos do normal e que as novas reservas foram reduzidas em 50%.

Fontes do sector do turismo afirmaram que continuam a acompanhar de perto a situação. Muitas partes estão preocupadas com a possibilidade de o impacto deste acidente ser generalizado, tendo em conta a crescente ansiedade pública relativamente à segurança da aviação. A confiança dos passageiros nas companhias aéreas e no transporte aéreo como um todo será provavelmente afectada num futuro próximo.

Atualmente, a Jeju Air, juntamente com as autoridades, está trabalhando arduamente para investigar a causa do acidente e garantir que incidentes semelhantes não ocorram novamente no futuro.