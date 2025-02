Passou no BTP Plus, taxa mínima em 2,80%

Para terminar hoje na sexta -feira, 21 de fevereiro, a localização do BTP PII, o novo nome do estado dedicado à economia, da qual o MEF definiu taxas mínimas garantidas: 2,80% nos primeiros quatro anos, 3,60% nos próximos quatro anos.

As medidas definitivas do cupom que podem ser confirmadas ou revisadas em comparação com o mínimo com base nas condições de mercado do último dia do problema serão anunciadas no final do local.

É difícil prever uma coleção que o MEF possa fazer. Fontes de mercado indicam que o fator de incerteza pode ser inflação de risco em um cenário geopolítico cada vez mais complexo para tarefas globais e tensão comercial.

No entanto, a nova colocação no varejo, que faz parte do valor da família BTP, compartilhando cupons crescentes após quatro anos (“intensificar”) que os incentiva a mantê -los no portfólio até o passado, apresenta a “janela de saída” para aqueles que se inscreveram na coleta do local. Essa é a possibilidade de reembolso prematuro ao mesmo tempo (o valor nominal do título), no final do quarto ano, toda a capital da investida ou mesmo de sua parte. A possibilidade que pode ser aplicada entre 29 de janeiro e 16 de fevereiro de 2029, deseja incentivar a economia, que deve ser desencorajada pela duração que foi estendida a oito anos BTP Plus, selecionada na lógica geral da duração média da dívida italiana.

Como em todos os títulos do governo, a tributação subsidiada ocorre em 12,5%, a isenção de impostos sobre herdeiros e exclusão do cálculo do ISEE para um investimento máximo de 50.000 euros no total. O objetivo do MEF é diversificar as fontes do financiamento da dívida italiana – que reduzirá abaixo de 3.000 bilhões para 2.965,7 bilhões em dezembro, com base em dados de banitários para 2.965,7 bilhões – consolidam o portfólio de varejo.

Já coletou 400 milhões



Logo após o início, mais de 400 milhões de euros foram coletados. Mais de 14.000 contratos foram assinados. As taxas mínimas de cupom garantidas para o lançamento do BTP Plus são o novo conjunto de segurança no varejo em 2,80% nos primeiros quatro anos do título e 3,60% para os quatro restantes. A localização terminará na sexta -feira, 21 de fevereiro às 13:00. Finalmente, os cupons finais serão anunciados, que podem ser confirmados ou revisados ​​com base nas condições do mercado do último dia do problema.

